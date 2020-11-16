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Aktüel Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:15:40 -
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik "Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Operasyonu" düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda yapılan aramada M16 piyade tüfeği, roketatar ve mühimmatı, law silahı, havan mühimmatı, 3 antipersonel mayını, el bombası, düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 roketatar sevk fişeği, 187 makineli tüfek fişeği, kalaşnikof ve kanas şarjörü, 30 kalaşnikof mühimmatı ve sırt çantası bulundu.

Operasyonda teröristlerin kullanması muhtemel sığınak ve barınaklar imha edildi.

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