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Aktüel

Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı

Siirt’te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market, 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:12:51 -
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı

Siirt’te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market, 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren bir marketin korona virüs salgını nedeniyle 7 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesinde bulunan işletmenin çalışanlarının bir kısmında korona virüsün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik arızası, su arızası ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markette girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

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