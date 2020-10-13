  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
Aktüel

Siirt ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:25:00 -
Siirt ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt ve Şırnak'ta 138 jandarma ve 49 emniyet personeli ile 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen Duman-56 Operasyonu'nda bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 4 bin 320 paket kaçak sigara, 15 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Rum faşistlerle ilgili açıklama
Gündem

Rum faşistlerle ilgili açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir grup faşist Rum'un Maraş'ı protesto ederek çık..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay