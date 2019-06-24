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Siirt Valisi, Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçileri Makamında Kabul Etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçilerden Avrupa Gençler şampiyonu Ali Toprak ile Yıldızlar Avrupa İkincisiBarış Erberk’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
Siirt Valisi, Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçileri Makamında Kabul Etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçilerden Avrupa Gençler şampiyonu Ali Toprak ile Yıldızlar Avrupa İkincisiBarış Erberk’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.


Kabulde, Kayseri Şeker spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Şeker spor güreş şube sorumlusu İnanç Kızılyazı ve Güreş Antrenörü Mehmet Turgut, Siirt İktisas spor Kulüp Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp, İktisas spor Kulüp yöneticileri de hazır bulundular.


İspanya’nın Pontevedra kentinde 4 haziran 2019 tarihinde düzenlenenGençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 63 kiloda Avrupa Şampiyonu Abdullah Toprak ile 18 Haziran 2019 tarihinde İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında 51 kiloda Avrupa İkincisi olan Milli Güreşçi Barış ERBEK’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirenSiirt Valisi Ali Fuat Atik, Milli güreşçiler ve yöneticileri kutladı.


Milli Güreşçiler ve yöneticilerle bir süre sohbet eden Vali Atik, “Siirt’in bağrından çıkmış ve spor hayatlarını Kayseri Şeker spor Güreş takımında sürdüren ve Şanlı bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatanMilli güreşçilerimizitebrik ediyor, başarılarının devam etmesinidiliyorum.” dedi.


Kayseri Şeker spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı ise Vali Atik’in sporun her branşına verdiği destek ile Kayseri Şeker spor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Akay’ın da SporKulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Abdullah Toprak ve Barış Erberk’in Siirt İktisas Kulübündeyetiştiklerine işaret ederekgüreşçilerimizin doğup büyüdükleri yeri ziyaret etmek, hem de kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına Siirt’i ziyaret ettiklerini belirtti.


Siirt İktisas Kulüp Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp’ta Kayseri Şekerspor yöneticileri ile eski öğrencilerini Siirt’te ağırlamaktan duydukları memnuniyetiifade ederek, Kayseri-Siirtarasında kurulan kardeşlik ve gönül birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.


Yapılan konuşmaların ardından Milli güreşçileri altın ile ödüllendiren Vali Atik, ziyaret anısına, Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı’ya Türk Bayrağı işlemeli bir Siirt tiftik battaniyesihediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
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