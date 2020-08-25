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Aktüel Siirt Emniyet Müdürlüğünden teslim olan kırmızı bültenle aranan 2 teröristle ilgili açıklama:
Aktüel

Siirt Emniyet Müdürlüğünden teslim olan kırmızı bültenle aranan 2 teröristle ilgili açıklama:

"Söz konusu örgüt mensuplarıyla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:34:13 -
Siirt Emniyet Müdürlüğünden teslim olan kırmızı bültenle aranan 2 teröristle ilgili açıklama:

SİİRT AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü, ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olan 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya" yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü adına Irak ülkesinin kuzeyinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 2 örgüt mensubunun teslim olmaları sağlanmış olup, M.A. isimli erkek örgüt mensubunun 'Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arandığı' anlaşılmıştır. Söz konusu örgüt mensuplarıyla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır."

İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu açıklamıştı.

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