  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı
Aktüel

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:41:17 -
Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde köpüklü suyla temizledi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Siirt-Kurtalan kara yolu Hükümet Bulvarı'ndaki cadde ve kaldırımları gözden geçirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında korucuyu önlük giyen ekipler, şarkılar eşliğinde araçların yoğun olduğu cadde, sokak, kaldırım, durak ve oturma banklarını deterjanlı su ile temizledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Belediyenin tüm ekipleriyle vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Temizlik işleri ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek ana cadde, meydan ve kalabalık alanları temizliyor. 7 gün 24 saat sahada çalışmalar yürütülüyor. Ekiplerimiz işlerini her zaman severek yapıyor. Bugün de arkadaşlarımız işlerini düğüne ve eğlenceye dönüştürdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Salgından dolayı sahada çalışan tüm ekiplerimiz cadde ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanması için çok önemli çalışmalar yaptılar. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu
Teknoloji

Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu

Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'lere yükselten Türkiye, ABD'nin yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistem..
İran donanması teyakkuzda! ‘Şakamız yok’
Dünya

İran donanması teyakkuzda! ‘Şakamız yok’

İran Donanması'nın 71. filosu daha çok Aden Körfezi'nin deniz yollarını kullanan İran gemilerini korumak için yola çıktı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay