Sıhhat ve afiyet nasihatnamesi



1- Stresten uzak kalın. Sabırlı ve tevekkül sahibi olun. Yürüyüşlerinizde tesbihatı bırakmayın.

2- Dünyevî hedeflerinizi saplantıya, hırs ve öfkeye dönüştürmeyin.. Gün akşamlıdır; mezarlıklarda nice hırs sahipleri yatıyor.

3- Sevdiğiniz ve sizi seven kimselere, hele çocuklara bolca vakit ayırın.

4- Bir muhtacın, yarım ekmekle bile olsa elinden tutun. Yani hayırda bulunun. Bunu illa sizin yerinize dernekler yapsın diye beklemeyin. Bizzat yalnız yapın. Kullar değil Allah şâhid olsun. Acıyı, yoksulluğu, paylaşmanın hazzını yaşayın.

5- Güzel koku teskin edicidir.

6- Temizliğinize özen gösterin. Ellerinizi ağzınızdan uzak tutun.