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Sigortacılık sektörü de dijitalleşiyor

Generali Sigorta özel olarak geliştirdiği ’Generali Hesabım’ mobil uygulamasını hayata geçirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:01
Sigortacılık sektörü de dijitalleşiyor

Generali Sigorta özel olarak geliştirdiği ’Generali Hesabım’ mobil uygulamasını hayata geçirdi. Mobil uygulamayı telefonuna indiren kullanıcılar, birçok sigortacılık işlemini mobil telefon üzerinden gerçekleştirebilecek.



Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılık sektöründe de gelişmeye devam ediyor. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran sigorta şirketi Generali Sigorta özel olarak geliştirdiği ’Generali Hesabım’ mobil uygulamasını hayata geçirdi. Yeni mobil uygulamayla birlikte birçok sigortacılık işlemi mobil telefonla gerçekleştirilecek. ’Generali Hesabım’ uygulaması kullanıcılarına hasar işlemlerini takip etme, poliçe detaylarına kolayca ulaşabilme, acenteler ve çağrı merkezi ile iletişime geçebilme, acil durumlarda kolay iletişim sağlama ve kazandığı ödülleri kullanabilme gibi birçok sigortacılık işlemini yapma olanağı sunacak. Ayrıca mobil uygulamayı indiren Generali Sigorta müşterileri, ilk girişe özel bir sürpriz ödülden yararlanma imkanına da sahip olacağı aktarıldı.



"Müşterilerimizin ve acentelerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"


Sigortacılık işlemlerini kolaylaştıran yeni mobil uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Ölmez, "Dijitalleşen çalışma kültürümüz ve dijital alanda sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektördeki ezberleri bozmaya devam ediyoruz. Son yıllarda şirketimizin yaşadığı dijital gelişimin ve yenilenmenin ürünlerinden olan ’Generali Hesabım’ mobil uygulaması sigortacılık hizmetlerine yeni bir soluk getiriyor. Yeni nesil uygulamamız sayesinde tüm sigortacılık işlemlerine tek bir alandan, tek tuşla, hızlı ve zahmetsizce ulaşma imkanı sağlıyoruz. Sektörü, acentelerimizi ve müşterilerimizi dijital yeni uygulamalarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Gurur duyulacak bir gelişmeyi de kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade eden Kerem Ölmez, "Generali Grubu’nun küresel mobil uygulama çözümünü kullanmaya ve geliştirmeye grup içerisinde İtalya, Almanya, Fransa gibi büyük pazarlarla birlikte ilk başlayan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Bu gurur verici gelişme, ülkemizin potansiyeli ve Generali Türkiye’nin dijitalleşme ve inovasyonda öncü duruşunun bir sonucu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:01
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