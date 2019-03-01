0553 313 94 23

"Sigortacılık sektörü 2019 yılı için iyimser"

01 Mart 2019 Cuma 20:43
"Sigortacılık sektörü 2019 yılı için iyimser"

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, 2018'in sigortacılık sektörünün beklentilerini tam olarak karşılamasa da hedeflerin tuttuğu bir yıl olduğunu, 2019 yılı için de iyimser olduklarını belirtti.

Quick Sigorta sponsorluğunda İzmir'deki bir otelde "Alacak Sigortası, Kredi Kefalet Sigortası, Mesleki Sorumluluk Poliçeleri ve Findeks Bilgilendirme Paneli" düzenlendi.

Panelde konuşan Ege Sigorta Acenteleri Derneği (ESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Kocamanoğlu, zor günler geçiren sigortacılık sektöründe yeni ürünler ve hizmetlerle gelirlerin nasıl artırılabileceğini ele almak üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Sigortacılığın finans sektörünün önemli bir ayağı olduğunu ifade eden Kocamanoğlu, motor branşı adı verilen trafik ve kasko ürünlerinde bir daralmanın görüldüğünü, bunun 2019'da da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kocamanoğlu, "İlerleyen süreçlerde ekonomik şartların da düzelmesiyle birlikte tüm ürünlerde satışımızın üst noktaya çıkacağını düşünüyorum. Trafik sigortası, DASK gibi devletin zorunlu kıldığı ürünlerin satışı yüksek. Ürünler başta zorunluluk sebebiyle alınsa da işin sonunda bu ürünlere ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi de 2018'in sigortacılık sektörünün beklentilerini tam olarak karşılamasa da hedeflerin tuttuğu bir yıl olduğunu belirtti.

2019 yılına dair değerlendirmede bulunan Büyükçelebi, "2018'in ortasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar 2019 yılı maliyetlerine yansıyacak. Araç sigortalarındaki yedek parça maliyetleri ve sağlık sektöründeki maliyetlerin artmasından kaynaklı sigorta primlerinde artışlar görülebilir. 2019 yılının nasıl gideceğini aslında seçimler belirleyecek. Bunu seçimlerden sonra görme imkanımız olacak ama kötümser değiliz. İyi sonuçlar ortaya çıkacak." dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden, İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay ile MAHER Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen'in de konuşma olarak katıldığı panelde sektörün 2019 yılı beklentileri masaya yatırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:43
  1. Esad
  2. poliçe
  3. sigorta
  4. sigortacılık
  5. TÜSAF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah ezanı kaçta okunuyor? Diyanet namaz vakitleri
    1. Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah..
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    3. Enerji Bakanı ve Aile Bakanı..
    4. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    5. Anaokulunda minik çocuklara skandal..
    6. "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara..
    7. Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk..
    8. Otogaza zam geldi!
    9. Avustralya'da kayıtlara geçen en sıcak..
    10. Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı:..
    11. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı
    12. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç..
    13. "Sigortacılık sektörü 2019 yılı için..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    15. Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi
    16. Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585..
    17. Ankesör soruşturmasında 11 astsubay..
    18. Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı
    19. ABD ile Kuzey Kore anlaşmazlığına..
    20. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    21. Adana'da polisin şehit edilmesine..
    22. Karaman’daki yasak aşk cinayetinde 3..
    23. Kulak ağrısı nasıl geçer?
    24. İdlib'de bombalı intihar saldırısı! 7..
    25. Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru..
    26. Bartın ve Karabük’te hırsızlık yapan..
    27. Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Bu bir..
    28. Sancaktepe’de kadınlar omuz omuza
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Dış..
    30. Şehit annesi Karabük’te son..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu