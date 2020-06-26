Sigorta ve BES şirketleri, SEDDK yönetimi ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) yönetimi ile sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürleri buluştu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ve kurul üyelerinin yanı sıra TSB Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi üyeleri ile Birlik üyesi şirketlerin Genel Müdürleri katıldı.

Buluşmada sigortacılık ve BES’in gündemindeki sorunlar ve iki sektöründe gelişimi açısından önem taşıyan düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, SEDDK atamalarının tamamlanması ve resmi olarak göreve başlamalarının yakın zamanda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün gündemindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu belirterek, “SEDDK’nın kurulması, ekonomimiz ve vatandaşlarımız için sektörümüzün arz ettiği önemi ortaya koyan önemli bir adım. Bu adımla birlikte sektörümüzün büyüyeceğini, sigorta penetrasyonunun artacağını bu sayede yatırımlara, üretime kaynak oluşturulmasına büyük destek sağlanacağını, bireysel emekliliğin ise ülkemizde tasarruf denildiğinde ilk akla gelen önemli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurulun sektörün sorunlarının acil, etkin ve verimli şekilde çözülmesine sağlayacağı katkıyla özellikle ikincil mevzuatta yapılması gereken düzenlemelerin çok daha hızlı bir şekilde uygulamaya alınabileceğine dikkati çeken Benli, “Türkiye Sigorta Birliği olarak biz de tüm üyelerimizle SEDDK’nın çalışmalarını desteklemek ve sektörümüz için çözüm üretme noktasında gerekli katkıyı sağlamak için her zaman iş birliği içinde olmaya hazırız. Bugün de sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerimizi konuşmak için bir araya geldik. Bu toplantıyla ilk adımlarını atacağımız çalışmaların sektörümüze orta ve uzun vadede katkı sağlayacağına eminim. SEDDK’nın banka dışı finansal sistemin büyütülmesi ve sektörümüzün bu büyüme içinde önemli pay edinmesi için etkili çalışmalar gerçekleştireceğine eminiz. Biz de tüm paydaşlarımızla birlikte ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.





- "Ortak amaçlar ve hedefler ile kamu yararı gözetilecek"





Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy ise 20 senedir sektör içerisinde olduğunu ve sigortacılığın her kademesinde görev aldığını belirterek, uzun yıllardır konuşulan ve kurulması için büyük çaba gösterilen bir kurumun hayata geçmesiyle birlikte ilk başkanı olmasının büyük gururunu yaşadığını bildirdi.

Gürsoy şunları kaydetti:

“SEDDK’nın kurulması ve resmi olarak göreve başlaması sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde biriken çok konumuz var. Bu anlamda Türkiye Sigorta Birliği’nin varlığı ve Başkanımız Atilla Bey’in verdiği destek oldukça önemli. Bundan böyle sektörümüzü geleceğe taşıyacak konuları bir masa etrafında konuşarak, fikir alışverişinde bulunacağız. SEDDK öncelikle sektöre karşı duyarlı ve sektörün dostu olacak, ortak amaçlar ve hedefler ile kamu yararını gözetecek. Regülasyonun yönetmelikler ve kanunlar dışında farklı enstrümanları olduğuna da inanıyorum. Bunların başında iletişim geliyor. Karşılıklı olarak iletişimimizi çok sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. SEDDK’nın sektörün gelişmesi ve büyümesi için gerekli yolları açan bir kurum hüviyeti kazanmasını hedefliyoruz. Bunu sağlamanın yolu da şüphesiz öngörülebilirliği sağlamaktan geçiyor.”

Regülasyon otoritesinin, sigortalıların korunması, finansal istikrara katkı sağlamak ve piyasa düzenini temin etmek şeklinde üç ana amacı olduğuna işaret eden Gürsoy, “Bu hedeflerimizi gerçekleştirirken TSB ile yürüteceğimiz iş birliği bizim için çok kıymetli. Kamusal sorumluluğu üstlenme noktasında SEDDK’nın ve TSB’nin ortak bir anlayışa sahip olduğuna inanıyorum. Tüm bu şartları yerine getirdiğimiz taktirde sektörümüz çok hızlı bir şekilde yol kat edecektir. Sigorta şirketlerinin kendi özel hedeflerini, menfaatlerini sektörün ortak menfaatleri ile birleştirmek önemli. Sektörümüzü daha ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacağız.” değerlendirmesinde bulundu.