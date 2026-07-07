Sigorta ödemeyi reddederse ne yapmalı? 17 bin Euro'luk emsal karar yol gösteriyor

Avukat Zeynep Sevim, son yıllarda seyahat sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarında uyuşmazlıkların arttığını belirterek uyarıda bulundu. Sigorta şirketlerinin verdiği ret kararlarının her zaman kesin olmadığını söyleyen Sevim, vatandaşların hukuki yollara başvurarak haklarını arayabileceğini ifade etti.

Sigorta neden ödemeyi reddediyor?

Sigorta şirketleri bazı durumlarda poliçe kapsamı dışında kaldığı veya poliçe şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle ödeme taleplerini reddedebiliyor. Av. Zeynep Sevim, vatandaşların sigorta yaptırırken risklere karşı güvence altına alındıklarını düşündüklerini, ancak uygulamada farklı durumlarla karşılaşabildiklerini aktardı.

17 bin Euro'luk emsal karar

Sevim, yakın zamanda görülen bir emsal davayı örnek gösterdi. Yurt dışında tedavi gören ve ardından ambulans uçakla nakledilen bir sigortalının masrafları, başvuruya rağmen sigorta şirketi tarafından karşılanmadı. Bunun üzerine konu yargıya taşındı.

Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda sigortalıyı haklı buldu ve yaklaşık 17 bin Euro'nun sigortalıya ödenmesine karar verdi.

Mahkeme denetimi kapıyı açıyor

Emsal karar, sigorta şirketlerinin ret gerekçelerinin yargı denetimine tabi olduğunu göstermesi açısından kritik bir örnek oluşturuyor. Av. Zeynep Sevim, "Sigorta şirketinin verdiği kararın her zaman nihai olmadığıdır. Sigortalılar, hak kaybına uğradıklarını düşündüklerinde yasal yollara başvurabilirler. Böylelikle uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından detaylı şekilde incelenebilir" dedi.

Uyarı: Başvurunuz cevapsız kalabilir

Sevim, vatandaşların bizzat yaptığı sigorta başvurularının zaman zaman cevapsız kalabildiğini de söyledi. "Vatandaşlarımızın haklı olduklarını düşündükleri durumlarda hukuki haklarını kullanmaktan çekinmemeleri gerekir" diyen Sevim, her dosyanın kendi özel şartları içerisinde değerlendirildiğini, ancak mahkeme yolunun her zaman açık olduğunu vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta şirketi ödemeyi reddederse ne yapmalıyım? Av. Zeynep Sevim, sigorta şirketinin ret kararının nihai olmadığını belirterek vatandaşların yasal yollara başvurabileceğini ifade ediyor. Uyuşmazlık mahkemeler tarafından detaylı şekilde incelenebiliyor.

Sigorta ret kararı kesin midir? Hayır. Haberdeki emsal kararda da görüldüğü gibi, sigorta şirketinin ret gerekçesi yargı denetimine tabidir ve mahkeme sigortalıyı haklı bulabilir.

Hangi sigorta türlerinde uyuşmazlık artıyor? Av. Zeynep Sevim, son yıllarda özellikle seyahat sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla ilgili uyuşmazlıklarda artış gözlemlediklerini aktarıyor.

Mahkeme süreci ne kadar sürer? Kaynak haberde süreye ilişkin bilgi yok. Her dosya kendi özel şartları içerisinde değerlendirilir.

17 bin Euro'luk karar herkes için geçerli mi? Av. Zeynep Sevim, her dosyanın kendi özel şartları içerisinde değerlendirildiğini belirtiyor. Emsal karar, sigorta şirketlerinin ret gerekçelerinin yargı denetimine tabi olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnektir.