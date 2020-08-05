Sığınma duası nedir? Sığınma gülbangı yakarma gülbangı

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali’yi taltif ettiği gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Gadiri Hum Bayramı’nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali’yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus'un “İkbal” adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete'l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah'a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib'in velayeti kılan Allah'a hamdolsun.” demek.

Dua, hem başlı başına bir ayin hem de diğer ayinlerin tamamlayıcısı olarak görülür. Cem törenleri ve semah mutlaka dualarla yapılır. Dede ve babalar gülbank ve diğer dualara başlayacakları zaman, “Bism-i Şâh Allah Allah (Allah’ın adıyla…)” der ve duanın sonunda ise “Allah Allah” lafzını söyleyerek bitirirler.

Bağışlama duası (gülbangı)

Bismişah, Allah allah!

Ya ulu Allah! Ümmet-i Muhammed ve Şahı Merdan Ali hata ve kusurlarımızı;

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hatice-tül Kübra hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Fatıma-tül Zöhre hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hüseyin-i Kerbela hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Bakır hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Musa-i Kazım hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Imam Rıza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Taki hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Ali’yyel Naki hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Pir Hünkar hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Erenler, Evliyalar hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehl-i Beyt.

Yakarma duası gülbangı

Bismişah, Allah allah!

Bu evreni yaradan yüce Allah’ım!

Çıkar için yaratılan, bölücülüğe, düşmanlığa,

Din adına kan dökmeye, insanlığa sefalet getiren savaşlara,

Rahman ve rahim olan ismin hakkı için barı şortamı içerisinde,

Son ver yüce Allah’ım!

Bundan sonra da böyle bir zulüm olmasına fırsat verme yüce Allah’ım!

Bütün dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde,

Kardeşçe yaşamalarını nasip eyle.

Bütün dünya insanlarının hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye,

Düşmanlıklarını barışa çevir yüce Allah’ım!

Bizleri de görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, affetten,

Zalimin zülmünden, Şeytan’ın şerrinden koru ya Rabbim!

Evliyaların, embiyaların yüzü suyu hürmetine,

Merde namerde muhtaç eyleme.

Kısmetimizi bol eyle, gökte hayırlı rahmetini,

Yerde hayırlı bereketini bizlerden esirgeme,

Kazancımızı helal yoldan nasip eyle.

Allah bir ya Muhammed ya Ali.

Ikrar gülbangı

Eli erde, özü darda Hakk Muhammed Ali yolunda,

Erenler meydanında , Pir divanında, cemaatın huzurunda,

Verilen bu ikrarı kabul eyle ya Allah!

Imam Hasan, Imam Hüseyin şefaatından mahrum eyleme.

Ikrarınızda duraçağınıza söz veriyormusunuz ?

Geldiginiz yoldan, durduğunuz darda,

Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.

Hünkar Hace Bektaşı Veli, Allah’a kul,

Muhammede ümmet, Ali’e talip eyleye.

Bu yoldan, bu dardan, bu Pirden ayırmmaya.

Bu ikrardan ayrılmayaçağınıza söz veriyormusunuz ?.

Ceddim cemalim yaramaza, uğursuza, pirsize düş getirmeye.

Darınız, ikrarınız, niyazınız kabul ola

Gerçege Hü, mümüne ya Ali.