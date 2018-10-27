Sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra vücut yaşama sevincine dönüyor… Düşünsenize ilk olumlu tepkiyi nabzınızda görüyorsunuz. Nabız normal atmaya başlıyor. Kan basıncı ile vücut ısısı ve nabız normale dönüyor. Hekimler "aklı olan bunu kendisi de ölçebilir ve ders çıkarabilir" demekte.

Her sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla kimyasal madde (katran dahil) bulunuyor. Uzmanlar, sigara alışkanlığından kurtulduktan sadece 20 dakika sonra vücutta olumlu değişimlerin başladığını söylüyor.

KANSER.. KANSER..

Sigarada bulunan 4000’den fazla kimyasal maddenin en az 81’inin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmış durumda. Öyle ki akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının sebebi, sigara! Ayrıca sigara içenlerde; ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, prostat ve rahim ağzı kanseri riski 30 kat artıyor.

Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski ise 10 kat yükseliyor. Bunların yanı sıra, beyin damar hastalıkları ve felç riski de sigara nedeniyle artıyor.

Sağlıklı yaşamak için sigarayı bırakmak şart.

20 DAKİKA SONRA:

NABIZ NORMALE DÖNÜYOR

Normalde nabzımız dakikada 80-100 kez atıyor. Ancak sigara içen kişilerde nabız atım sayısı 100 ve üzeri olabiliyor. Yüksek tansiyon gibi son derece önemli sorunlar bu yüzden.. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra ise kan basıncı ile vücut ısısı ve nabız normale dönüyor. Hipertansiyon hastalarında da tansiyon normal sınırlara yaklaşıyor.

24-72 SAAT İÇİNDE:

HALSİZLİK AZALIYOR

Sigara içenlerde, özellikle KOAH hastalarında, kanda fazla karbonmonoksit gazı birikiyor. Vücut üstesinden gelmek için daha fazla kan yapımına ihtiyaç duyuyor. Bu da baş ağrısı, nefes darlığı, halsizlik ve sersemlik hissi yapıyor. Sigarayı bıraktığımızda kanda karbonmonoksit gazı hızla azaldığı için bu yakınmalar da hızla azalıp, kayboluyor.

2- 12 HAFTA SONRA:

ÖKSÜRÜK HAFİFLİYOR

• Sigarayı bıraktıktan 2-12 hafta sonra, öksürük varsa şiddeti azalıyor ve 3 ay içinde kayboluyor.

• Balgam sorunu 2 haftada yarı yarıya azalıyor.

• Efor kapasitesi artıyor. Bu sayede daha hızlı koşabilir, daha uzun yürüyüşler yapabilir, hareket ettiğinizde nefesiniz darlığı sorunu yaşamazsınız.

• Soluk alıp vermeniz kolaylaşıyor.

• Koku ve tat alma duyularınız iyileşiyor.

• Bağışıklık sistemi güçlenmeye başlıyor.

• Diş ve parmaklardaki sarı lekeler kayboluyor.

12 AY SONRA:



KALP KRİZİ RİSKİ YARI YARIYA AZALIYOR

• Kalp krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren azalmaya başlıyor. Bir yılın sonunda risk yüzde 50 gibi yüksek bir oranda azalıyor.

• Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı riski yüzde 30-50 oranında düşüyor.

• KOAH ve kronik bronşit gibi solunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalıklarının ortaya çıkması önleniyor, varsa ilerlemesi duruyor.

5 YIL SONRA:

KANSER RİSKİ YÜZDE 50 AZALIYOR

• Sigara; ağız, gırtlak, yemek borusu ve idrar torbası kanserlerinin oluşmasında en önemli risk faktörü. Sigara bırakıldıktan 5 yıl sonra ağız, gırtlak, yemek borusu ve idrar torbası kanseri riski yüzde 50 oranında azalıyor.

• Sigara akciğer kanserinin birinci sebebi olarak nitelendiriliyor. Özellikle akciğer, kalp, solunum hastalıkları ve beyin-damar hastalıklarında da ilk sıralarda yer alan risk faktörünü oluşturuyor. 5 yıl sonra bu hastalık riski %50 azalıyor.

10-15 YIL SONRA:

FELÇ RİSKİ KALKIYOR

• Felç olma riski hiç sigara içmemiş kişilerle aynı düzeye iniyor.

• Akciğer kanseri, ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek ile pankreas kanseri riski azalmaya devam ediyor.

• 15. yılda kalp koroner damar hastalığı ve kalp krizi riski hiç içmeyenlerle aynı düzeye iniyor.