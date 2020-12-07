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Aktüel Sigarayı bırakarak 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi
Aktüel

Sigarayı bırakarak 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi

Ordu'da 3 yıl önce bıraktığı sigaraya harcadığı parayı kumbaraya dönüştürdüğü çöp kovasında biriktiren esnaf Selahattin Ağcık, hem sağlığını koruyor hem de parasını değerlendiriyor - Ağcık: - "Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:01:29 -
Sigarayı bırakarak 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 3 yıl önce sigarayı bırakan esnaf Selahattin Ağcık, sigaraya harcadığı parayı kumbaraya dönüştürdüğü çöp kovasında biriktirdi.

Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ağcık, 2017'de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı.

Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Kovaya her gün bir miktar para atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.

Bu birikimi Ağcık'a, satın aldığı "pat pat" adlı tarım aracının taksitleri gibi bazı ödemelerinde kolaylık sağlıyor.

İlçede pazarcılık yapan Ağcık, AA muhabirine, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.

Şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getiren Ağcık, "Çöp kovasının kapağını bantla kapatıyoruz. Kapağına ise para koymak için delik açtık, buradan içine parayı atarak biriktiriyorum." dedi.

Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, "Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu." ifadesini kullandı.

Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, "Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş." diye konuştu.

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