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Sigaradaki 4 bin zehirli madde size hayatı zehir etmesin!

Zararlarını biliyorsunuz hatta bırakmak için planlar da yapıyorsunuz ama hep bir bahaneniz oluyor değil mi? Sigara sağlığı tehdit eden en ciddi faktörlerden biri olmasına rağmen bağımlılık tiplerinin içinde en yaygın görülenidir. Sigaraya bağımlılık; maddi, manevi ve fiziki sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu da bağımlı kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürür.Bilmeniz gerekense bu bağımlılıktan kurtulmak imkânsız değil. Sadece kararlı olmanız yeterli. Peki içinde 4000’den fazla zararlı madde bulunan sigaranın sağlığa ne gibi zararları var? Zararlı maddeleri nelerdir? Hangi kanser türlerinin kaynağı olarak görülüyor? İşte konunun detayları…

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:36
Sigaradaki 4 bin zehirli madde size hayatı zehir etmesin!

Zararlarını biliyorsunuz hatta bırakmak için planlar da yapıyorsunuz ama hep bir bahaneniz oluyor değil mi? Sigara sağlığı tehdit eden en ciddi faktörlerden biri olmasına rağmen bağımlılık tiplerinin içinde en yaygın görülenidir. Sigaraya bağımlılık; maddi, manevi ve fiziki sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu da bağımlı kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürür. Bilmeniz gerekense bu bağımlılıktan kurtulmak imkânsız değil. Sadece kararlı olmanız yeterli. Peki içinde 4000’den fazla zararlı madde bulunan sigaranın sağlığa ne gibi zararları var? Zararlı maddeleri nelerdir? Hangi kanser türlerinin kaynağı olarak görülüyor? İşte konunun detayları…

Sigaranın olumsuz etkileri nelerdir?

-İçtiğiniz anda sigarayı attıysanız bile etrafınıza kötü bir koku yaymış oluyorsunuz.

-Sigara içen insanların içmeyen insanlara göre daha yaşlı gözüktüğü belirlenmiştir. Cildiniz kırışacak ve yaşınızdan daha büyük göstereceksiniz.

-Dişlerinizin sararmasına ve pis gözükmesine neden olacaktır. Ayrıca diş hastalıklarını da beraberinde yaşamış olacaksınız.

-Ağzınızda oluşan çamurumsu tat nedeniyle hiçbir şeyin lezzetine varamazsınız.

-Ses tellerinizde kısılma ya da kalınlaşma, boğazınızda ağrı ve iltihaplanma yaşayabilirsiniz.

-Yaşınız ilerledikçe Alzheimer olma riskiniz daha yüksek olacaktır.

-Gözlerinizde bozulma olabilir ve geçici körlük yaşayabilirsiniz.

-Akciğerinizde hastalıklara yol açabilirsiniz. Özellikle akciğer hastalıklarının başında gelen kanser genellikle sigara kullanımından kaynaklanmaktadır.

-Kısırlık, erken doğum, erken menopoz ve rahim kanserine kadar olan bütün hastalıkları yaşayabilirsiniz.

-Cinsel yaşamda isteksizlik ve iktidarsızlıklara neden olabilmektedir.

-Elleriniz, parmaklarınız ve tırnaklarınızda sararma görebilirsiniz.

-Kemik erimesinden kaynaklı yürüyememeden yatalak olmaya kadar ilerleyen bir süreç yaşayabilirsiniz.

-Damarlarınızın tıkanması nedeniyle el, ayak, kol ya da bacak kayıplarına kadar önemli ameliyatlar geçirebilirsiniz. Doktorlar, tıkalı damarlarınızı açamadığı takdirde keserek.

-Gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk yaşayabilirsiniz.

-Koku alma duyunuz azalabilir hatta ileri yaşlarda koku almakta oldukça zorlanabilirsiniz.

Sigarada bulunduğu bilinen zehirli maddelerden bazıları:

Polonyum -210(kanserojen)

Radon (radyasyon)

Metanol (füzeyakıtı)

Toluen (tiner)

Bütan (tüpgaz)

DDT (böcek öldürücü)

Hidrojen siyanür (gaz odaları zehiri)

Aseton (oje sökücü)

Naftalin (güve kovucu)

Arsenik (fare zehiri)

Amonyak(tuvalet temizleyicisi)

Dibenzakridin (zehir)

Nikotin

Karbonmonoksit

Bunlardan kanserojen olduğu ispat edilen maddeler;arsenik, benzen, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluen, amonyak ve propilen glikoldür.(AMATEM)

Sigaranın sebep olduğu düşünülen kanser türleri nelerdir?

Sigara birçok hastalığı beraberinde getirdiği için hepsini bir başlıkta paylaşmamız mümkün olmayabilir fakat herkesin korktuğu kanser hastalıklarının baş nedeni olarak bilinen sigaranın, hangi kanser türlerine neden olduğuna beraber bakalım. 

Akciğer kanseri,

Ağız kanseri,

Burun kanseri,

Dudak kanseri,

Boğaz kanseri,

Gırtlak kanseri,

Yemek borusu kanseri,

Mesane kanseri,

Böbrek kanseri, 

Karaciğer kanseri,

Mide kanseri ve

Pankreas kanseri, sigaranın yol açtığı başlıca kanserlerin içinde yer almaktadır.

Sigara içmeye hala devam edecekseniz tüm bu zararları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. O yüzden pişman olmamak için şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı!

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:36
  1. sigara
  2. sigaranın zararları
  3. sigara içen kadınlar
  4. sigara içmek
  5. sigara has­ta­lık­la­rı
  6. sigara zararları
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