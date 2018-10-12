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Sigara ve çayı birlikte tüketerek kanser riskini ikiye katlamayın

Kanser başta olmak üzere, birçok hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer alan sigaranın, çayla birlikte daha da zararlı hale geldiği, bunun özellikle yemek borusu kanserine zemin hazırladığı bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 22:45
Sigara ve çayı birlikte tüketerek kanser riskini ikiye katlamayın

Kanser başta olmak üzere, birçok hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer alan sigaranın, çayla birlikte daha da zararlı hale geldiği, bunun özellikle yemek borusu kanserine zemin hazırladığını açıkladı.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tüm dünyada kanser ölümlerinde 6. sırada yer alan yemek borusu kanserinin (özefagus), yutma zorluğu ile kendini fark ettirdiğini söyledi. Yemek borusu kanserinin görülme oranında coğrafi dağılıma göre farklılık yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, özellikle sıcak içecek ile sigarayı birlikte tüketenlerin büyük risk altında olduğunu ifade etti.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yemek borusu kanserinin nadir görülen, ancak geç fark edilen kanser türlerinden olduğunu söyleyerek, "Hastaların başlangıçta katı gıdaları yerken yaşadığı takılma hissi, ilerleyen dönemlerde sıvı gıdalarda da oluşmaya başlar. Bir süre sonra ise hiç yutamama, mide ağrısı ve kilo kaybı, göğüs bölgesinde yanma ve ağrı, ses kısıklığı, gıdaların ağza geri gelmesi, kanama, öksürük, boğulma hissi gibi belirtiler de görülebilir" diye konuştu.

Yemek borusu kanserinin erkeklerde daha çok görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, "Bu hastalıkta riskli grup 50 ve 70 yaş arasıdır. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde daha sık görünmektedir" dedi.

RİSKİ İKİYE KATLAMAYIN

Yemek borusu kanserinde beslenme alışkanlıkları ile vitamin eksikliğinin önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Gümürdülü şunları söyledi: "Vitaminlerden A, B, C, E, ile magnezyum, çinko, selenyumun yetersiz alınması hastalığın başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Buğday, mısır ve pirinç bakımından gıdalar aşırı tüketilirken, sebze ve meyvelerin yeterince tüketilmemesi de yemek borusu kanser riskini arttırıyor."

Yüksel Gümürdülü, hastalarının yüzde 80'inde sigara ve alkol kullanımının söz konusu olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde çay ve kahve gibi içecekler ile birlikte sigara kullanımı çok yaygın. Hem sigara, hem de sıcak sıvı alımı başlı başına bir risk oluştururken, her ikisinin birlikte tüketimi ile bunu ikiye katlamayın" diye uyardı.

ERKEN TEŞHİS İLE HASTALIĞI DAHA KOLAY YENİN

Yemek borusu kanserinin tanısında endoskopik incelemenin önemine değinen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Endoskopik inceleme tanıyla birlikte nasıl bir tedavi yöntemini belirleme açısından da önemlidir. Tedavi yöntemleri ise 3 başlıkta cerrahi, radyoloji ve onkoloji olarak sıralayabiliriz. Erken evrelerde cerrahi yöntem çok daha başarılıdır. Ancak, kanserin etrafındaki dokulara yayılması durumunda radyoloji tedavisi ve kemoterapi tedavisi ile stent uygulaması yapılmaktadır" şekinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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