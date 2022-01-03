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Ekonomi Sigara ÖTV zammı ne kadar? Sigarada ÖTV artışı ne kadar oldu?
Ekonomi

Sigara ÖTV zammı ne kadar? Sigarada ÖTV artışı ne kadar oldu?

Sigara ÖTV zammı son dakika haberi: Sigara sağlığa zararlı olduğundan sağlığını düşünen vatandaşlar sigaradan uzak durması gerektiği doktorlar tarafından her daim dile getirilmekte. Yeni yılla birlikte sigaradan alınan ÖTV oranında artış söz konusu oldu. Peki Sigara ÖTV zammı ne kadar? Sigarada ÖTV artışı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:32:00 - 2022-01-03 14:46:41
Sigara ÖTV zammı ne kadar? Sigarada ÖTV artışı ne kadar oldu?

Sigara alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 oranında artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmamıştı. Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.

Sigara ÖTV zammı 2022

Philip Morris Marka sigaralar ne kadar?

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI Marka Sigara fiyatları ne kadar?

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

TURKTAB sigara fiyatları kaç TL?

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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