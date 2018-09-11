Sigara kadınlarda iki kat daha etkili

Günlük hayatta ağır yükler taşıyan kadınların, erkeklere oranla daha fazla strese girdiğini ve sıkıntıları gidermek için de sigarayı çözüm yolu olarak gördüğü belirtiliyor. Stres kadınları sigara bağımlısı yapıyor ve bırakma konusunda da zorlanmalarına sebep oluyor. Bu durumu fırsat bilen sigara firmalarının da kadın ve gençleri hedef kitle olarak belirliyor. Filmcilere gizlice sponsor oluyor, sigaranın dizi ve filmlerden tıpkı alkol firmaları gibi reklamını yapıyorlar. Oysa sigara kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tetikçisi. Son olarak Kadir İnanır ciğerlerinden rahatsızlanınca bu duruma vurgu yaparak gazetelere “Keşke sigaraya hiç elimi sürmeseydim” diye yakındı.

Sigara, kadında erkekten daha fazla olumsuz etki gösteriyor. Erken menopoz ve kısırlığa yol açabildiği gibi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün oluşmasına ya da mevcut kanserin vücutta daha çabuk yayılmasına sebep oluyor. Sigara içen kadınların, yaşıtlarına oranla ortalama 3 yıl önce menopoza girdikleri belirlendi.

Kadınlar, sigara içerek sadece kendilerinin değil, gelecek nesillerin hayatını da tehlikeye attığı vurgulanıyor.

Sigara vücut bağışıklık sistemini çökerttiği için hastalıklara yakalanma riskini arttırdığı gibi, anne adaylarında da erken doğum, düşük, ölü doğum ve dış gebelik gibi sorunlara sebep oluyor.

Tiryaki olan kadınların anne adaylığı sürecinde sorunlu bir gebelik yaşama riski yüksek. Yine aynı kadınlar sorun yaşamasa bile sigaradan vazgeçmiyor ve anne karnındaki çocuk zeka geriliği riskiyle dünyaya gözlerini açıyor.

Tütün her şekli ve her dozu ile zararlı.. Yüksek bağımlılık yapıcı etkisinin yanı sıra başta kanser olmak üzere, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kısırlık, erken yaşlanma başta olmak üzere birçok hastalığı tetiklemekte.. Tütün sadece kullanana değil, maruz kalana da zarar verir. Üreticisinin önerdiği gibi kullanıldığında da kullanıcıyı hasta eder ve ölümcül hastalıklara yol açar.