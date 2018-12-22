“Sigara, helal ve tayyib hayat sisteminde asla yer almayacak bir üründür”

Bir su şişesinin üzerinde “Bu su zehirlidir, içerseniz öldürür” yazmış olsa, hiç tereddüt etmeden içer miydiniz? Hepinizin de asla(!) dediğinizi duyuyor gibiyim. Yaptıkları işe en hayran kalabileceğimiz sektör hangisi diye sorulsa ne cevap verebiliriz?

İşi bilenler “Sigara üreticileri” derler gibi düşünüyorum.

Düşünebiliyor musunuz, bunlar alenen, bütün dünyanın gözünün önünde zehir satarak, milyonlarca insanı göz göze öldürerek, on milyonlarcasını hasta ve malul hale getirerek para kazanıyorlar ve sanki hiçbir kötülüğe bulaşmamışlar gibi paşa paşa yaşayarak geçinip gidiyorlar. Yıllık kazançları 250 milyar dolardan fazla. Halbuki gerçekte, üreticiden, sigara satan büfeciye kadar bunlar katil!

Ülkemizde sigaradan, çoğunlukla kanser olmak üzere, yılda 130 bin kişi, dünyada ise yılda 7 milyon kişi ölüyor. Sakat doğumların yarıya yakını sigara kullanan annelerden kaynaklanıyor. Akciğer kanser vakalarının % 91’i sigaradan kaynaklanıyor. Şu işe bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da çıkan yangınların bile yüzde 50’si sigara kaynaklıymış.

Lafı eğip bükmeden söyleyebiliriz: İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde bu kadar aptal yerine konulmadı, göz göre göre bu kadar aşağılanmadı, bu kadar sömürülmedi. Hamalın ağzında da sigara var,üniversitelinin de… Fakirin ağzında da sigara var, zenginin ağzında da…

Tablo sadece acıklı değil, aynı zamanda gerçekten de trajikomik… Parayla sigara alıp ondan kaynaklanan nedenlerle ölüme gitmek, kendi kiralık katiline ödeme yapmak gibi bir şey değil midir?

İşin garip tarafı bu sektörün üreticileri kendi ürettikleri ürünü kullanmayan, kendi aile ve özel yaşamlarında sigaradan uzak duran insanlar çoğunlukla. Sigaradan kazandıkları o muazzam paraları yiyecek kadar uzun ömürleri olsun diye ellerini sürmüyorlar kendi ürünlerine…

Sözün kısası, sigara tiryakisi olmuş kardeşlerime, tiryaki olma yoluna girmiş kardeşlerime, sigaraya başlayan kardeşlerime insanlara zehir satarak ve başkalarının sağlığından çalarak Karun kadar zengin olanlara bu fırsatı vermeyin. Kandırılamadığınızı, bu oyunu yemediğinizi gösterin ve bırakın şu mereti.

Üzerinde “bu su zehirlidir” yazan şişenin suyunu içmezsiniz de, üzerinde kocaman harflerle “Bu sigara öldürür” yazan paketi neden içersiniz ki? Akıllı olun kardeşim. İnsanlık tarihi gerçekten de böylesine tuhaflık, böylesine garabet görmedi…

Kamera şakası gibi inanın olan biten ama, perde arkasında yıllık 7 milyon ceset var. Başka ne diyelim. Bari siz bu oyuna gelmeyin. Sigaranın, Müslümanın helal ve tayyib yaşam sisteminde asla yer almayacak bir ürün olduğunu artık idrak edin. Kendinizi boşuna kandırmayın. Fıkıh alimlerinin çoğunluğu haram hükmünde mekruh diyorlar. Sağlık uzmanları ise kesinlikle zararlıdır diyorlar.