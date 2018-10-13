Sigara bel fıtığı yapıyor

Sigaranın belimle, bel fıtığı, boyun fıtığı ile, omurgamla ne ilgisi olabilir ki? Olsa olsa akciğer, deniyor ki, hadi onu anladım. Şimdi de omurilikten, omurgadan falan bahsediyorsunuz! diyebilirsiniz. Fakat unutmayın sigara içenlerin vücudundaki hücrelerin tamamı yeterli oksijen alamıyor. Bu olaydan kalp, akciğer ve beyin başta olmak üzere bütün organlar etkilenir. Omur kemikleri arasındaki diskler de oksijensiz ortamda daha kolay dejenere olur ve zamanla kendilerini tamir etme yeteneklerini kaybederler. Böylece bel fıtığı gelişmesi riski de artar. Sigara ayrıca öksürüğü başlatır. Öksürük ise dejenere olmuş ve zayıflamış disklerin üzerine aşırı bir basınç uygulayarak bazen bardağı taşıran son damla olabilir. Öksürürken ve hapşırırken nefesinizi asla tutmayınız. Sigara içmeyiniz, içiyorsanız mutlaka bırakınız.

Sigarayı bırakmak için öncelikle kararlı bir tutum ve güçlü bir irade ortaya konmalıdır. Sigarayı bırakmak için gösterdiğiniz gayretin ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu zamanla daha iyi anlayacaksınız.

Alkol diğer birçok zararlarının yanı sıra kemik sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Omur kemiklerindeki mineral kaybı ve sağlıksız yapı dolaylı olarak disklere etki etmektedir. Haramdan kaçınmanın hikmetini de artık idrak edip alkol almayınız.