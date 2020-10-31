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Gündem Sığacık nerede? Nereye bağlı?
Gündem

Sığacık nerede? Nereye bağlı?

İzmir’de 6,6 şiddetindeki depremden sonra Sığacık'ta kaydedilen görüntülerde deniz sularının şehrin içerisinde sokakları kapladığı dikkat çekti. Yollar, evler ve araçlar sular altında kaldığı gözlemlenirken tekneler açık denize sürüklendi. Peki, Sığacık nerede? Nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:41:00 -
Sığacık nerede? Nereye bağlı?

İzmir'de yaşanan 6.6. şiddetindeki depremin ardından Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'ne tsunami felaketi vurdu. Denizin taşmasıyla su karanın içinde metrelerce yol aldı. Oluşan tahribat görüntülere yansıdı. Zaman zaman suların tekrar yükseldiği gözlendi. Bölgede bir kişi boğularak bir kişi de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Sığacık nerede? Nereye bağlı?

Sığacık, İzmir’in Seferihisar ilçesinin 3 kilometre batısında yer alır. Seferihisar’ın en çok ziyaret edilen mahallesi sığacık, uzun yıllar kendi halinde balıkçı köyüydü. Sığacık’ın bağlı olduğu Seferihisar’ın küreselleşmenin kentleri benzerleştirmesine karşı çıkan Citta Slow hareketine katılması bu güzel sahil kasabası için dönüm oldu.

Citta Slow hareketinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan Seferihisar’ın Citta Slow felsefesini benimsemesiyle birlikte ev pansiyonculuğu, yerli tohumlar, yerel sebze ve meyveler, geleneksel yeme-içme ürünlerinin üretimi, sokakların sağlıklaştırılması gibi projelerin etkisiyle Sığacık büyük bir dönüşüm yaşadı.

Seferihisar Sığacık’ta gezilecek yerler

Sığacık Kalesi, Sığacık üretici pazarı, Kaleiçi sokakları, Teos antik kenti gibi birçok yeriyle gözleri kamaştıran sahil kasabası Sığacık, deniz kokan sokakları ve sakinliğiyle huzur arayanlar için gezip görülmesi gereken yerlerden biri.

Sığacık’a nasıl gidilir?

İzmir’in Seferihisar ilçesinin mahallesi olan Sığacık, Seferihisar’a 5 km, İzmir’e 52 km, Adnan Menderes Havalimanı’na ise 70 km uzaklıkta yer alıyor. İzmir merkezden özel araçla 1 saat gibi bir sürede bu güzel kasabaya ulaşılabiliyor.

 

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