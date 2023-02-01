Şifre yöneticileri, en yeni dostumuz!

Ana işlevi bir şifre kasası olarak hizmet etmek olsa da önemli faydaları daha var. Kaspersky uzmanları, hayatı kolaylaştırmak ve kişisel verilerinizi korumak için geliştirilen modern şifre yöneticilerini nasıl ve hangi amaçlar için kullanabileceğinizi açıklıyor:

Dosya türlerinde depolama yapabilme

Şifre yöneticileri, size ait parolaların yanı sıra çeşitli biçimlerde ve dosya türlerinde depolama yapabiliyor. Örneğin, kayıtlı mali verileri (yalnızca kartın kendisine ait bilgileri değil, aynı zamanda ipotek sözleşmesi, banka telefon numarası, kart için bir kod sözcüğü vb.), belgelerin veya tıbbi bilgilerin ekran görüntüleri ve teslimat adreslerini depolayabiliyor.

Bilgilere Hızlı Erişim

Tüm bu bilgiler şifrelenmiş biçimde tek bir yerde saklanabiliyor ve bunlara yalnızca siz erişebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz ve ihtiyacınız olan bilgileri veya dosyayı hızlı bir şekilde bulabileceğiniz anlamına geliyor.

Dolandırıcılara Karşı Sizi Korur

Şifre yöneticileri, verilerinizi saklamanıza yardımcı olmanın yanı sıra, bunların yanlış ellere geçmesini de önler. Örneğin, çevrimiçi alışveriş yaparken verileri otomatik doldurmayı kullandığınızı varsayalım. Zaman kazandığınızı düşünürken, dolandırıcıların finansal verilerinizi çalmak istediği bir kimlik avı sitesine girdiğinizde bu durum bir sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şifre yöneticileri de bu duruma karşı koruma sağlar. Uygulama sitelerini kontrol eder ve sayfada aniden sorular belirirse kart verilerini girmenize izin vermez.

Sizin Yerinize Şifre Belirler

Yeterince karmaşık şifreler düşünmek bazen gerçekten zordur. İdeal bir dünyada, bunun için hayal gücünü ve çağrışımları kullanmanız gerekir. Bu sayede dolandırıcılar tekrar tekrar karakterleri tahmin ederek şifrenizi tahmin edemez. Zor bir şifre bulmak ile zaman kaybetmek istemiyorsanız veya hayal gücünüz çok iyi çalışmıyorsa (bu herkesin başına gelebilir), her zaman şifre yöneticisine başvurabilirsiniz.

Uygulamanın kendisi, tahmin edilmesi veya hatırlanması neredeyse imkânsız olan rastgele ve karmaşık bir şifre oluşturur. Aynı zamanda, her hizmet veya hesap için ayrı ayrı şifreler belirler. Böylece hacklenme durumunda diğer hesaplarınıza erişmeniz neredeyse imkansız hale gelir.

Kaspersky Uzmanlarından, şifreleri korumak ve daha güçlü hale getirmek için diğer güvenli ipuçları:

Şifrenin uygunluğunu kontrol etmenin yollarından biri de siber güvenlik çözümlerindeki özellikleri kullanmaktır. Modern uygulamalar, bir kullanıcının özel verilerinin güvenliği ihlal edildiğinde uyarı verir ve bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair öneriler sunar.

Bir diğer çözüm de şifrenin durumunu doğrudan uygulama sırasında kontrol edebilmektir. Şifre yöneticileri örneğin, şifrenin tahmin edilmesinin kolay olup olmadığını, benzersiz veya zayıf olup olmadığını ('qwerty12345' veya 'şifre' gibi bariz kombinasyonlar gibi) analiz edebilirler. Bu analizler tahmin edilebilecek veya kamuya açık kaynaklardan elde edilebilecek bilgilere (örneğin, akrabalarınızın adları veya doğum tarihleri) dayanmaktadır. Bu tür şifreler kolayca kırılabilir. Bu gerçekleştiğinde, birisi çevrimiçi hesaplara ve ilgili verilere erişebilir.

Şifre yöneticileri, şifrelerin gücünü ve aynı şifrenin birden fazla hesapta kullanılıp kullanılmadığını hızla kontrol etmeye yardımcı olurlar.