Sıfır Volkswagen marka otomobillerin fiyatları ne kadar?

Dünya genelinde pandemi nedeniyle sanayi üretimlerinin sekteye uğraması en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Pek çok ülkede otomotiv fabrikaları ya çalışmalarını durdurdu ya da çalışma kapasitelerini büyük oranda düşürdü.

Otomotiv sanayisinde oluşan üretim azlığı son kullanıcıları fazlasıyla etkiledi. Sıfır araç üretiminde ki sıkıntı ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine neden olurken pek çok araç markası da sıfır araç fiyatlarını yükseltti.

Bu haberimizde Volkswagen marka araçların en çok satan modellerin satış fiyatlarını derledik. İşte fiyatlar!

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Passat

Volkswagen Arteon