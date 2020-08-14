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Otomotiv

Sıfır Opel marka araç fiyatları ne kadar?

İkinci el piyasasında görülen artış sıfır araçlarda da var mı? Sıfır araç fiyatları arttı mı? Pandemi sıfır araç fiyatlarını da etkiledi mi? Bu haberimizde sıfır opel marka araçların fiyatlarını derledik. İşte fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:28:00 -
Sıfır Opel marka araç fiyatları ne kadar?

Pandemi nedeniyle sanayi üretiminde yaşanan daralma otomotiv sektörünüde derinden etkiledi. Otomotiv fabrikalarında üretiminin aşırı derecede düşmesi hem sıfır araç fiyatlarını hem de ikinci el araç fiyatlarını etkildi.

Bu haberimizde opel marka araç modellerinin 2020 fiyatlarını derledik. İşte opel marka araç modellerinin 2020 fiyatları!

Opel Corsa HB

Opel Astra HB

Opel Astra Sedan

Opel Combo

Opel Insignia

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