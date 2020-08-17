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Otomotiv

Sıfır Fiat marka araba fiyatları ne kadar?

Araç fiyatları pandemi nedeniyle oldukça arttı. Peki sıfır araçlarda durumlar nasıl. Bu haberimizde Fiat marka sıfır araç modellerinin fiyatlarını derledik. İşte sıfır 2020 model Fiat marka araç modellerinin fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:11:00 - 2020-08-17 21:13:06
Sıfır Fiat marka araba fiyatları ne kadar?

Pandemi dünya genelinde her türlü ekonomik faliyetleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde pandemi sonrasında altın gibi değerli madenlerden sonra en çok fiyat artışı otomotiv sektöründe oldu. 

Pandemi ile birlikte sıfır araçların üretileme sıkıntısından dolayı ikinci el piyasa fiyatları neredeyse ikiye katladı. Otomotiv sektöründe ikinci el piyasa fiyatlarında ki artışın yanında sıfır araç fiyatları arttı.

Bu haberimizde Fiat marka araç modellerinin Ağustos 2020 fiyatlarını derledik. İşte fiyatlar!

 

 

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