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Siemens'in sensoFresh teknolojisi giysileri yıkamadan temizliyor

Siemens'in sensoFresh özellikli çamaşır makineleri, sıcak yaz günlerinde bir kez kullanılmış çamaşırların ve birkaç saat giyilen giysilerin üstüne sinen kokuları aktif oksijen ile su kullanmadan kolayca temizliyor

02 Temmuz 2019 Salı 12:39
Siemens'in sensoFresh teknolojisi giysileri yıkamadan temizliyor

İSTANBUL (AA) - Siemens'in aktif oksijen kullanımı ile çamaşırların dokusunu koruyarak kokuları yok eden sensoFresh teknolojisine sahip çamaşır makineleri yaz aylarının yardımcısı oluyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens avantgarde serisinin WM14U940TR modelinde bulunan sensoFresh programı, iSensoric teknolojisi ile aktif oksijen kullanarak çamaşırlardaki bütün kokuları su kullanmadan hızlı ve etkili şekilde yok ediyor.

sensoFresh teknolojisi sayesinde en hassas kumaşlar, koku ve bakterilerden etkili ve nazik bir şekilde temizleniyor.

Konforu ve hızı daha da ileriye taşıyan Home Connect ile avantgarde çamaşır makineleri her yerden kontrol edilebiliyor. Mobil uygulama üzerinden istenilen zamanda ve yerde yıkama programı seçmeye olanak tanıyan Home Connect teknolojisi ile çamaşırlar istenilen zamanda temizliğe ulaşıyor, çamaşırlar hazır olduğunda makine kişiye anlık bildirim iletiyor.

Telefon benzeri dokunmatik dijital iSelect TouchDisplay ekranıyla kullanıcılara hem çamaşırlarına hem de kendi ihtiyaçlarına uygun programı zahmetsizce seçme kolaylığı sunan avantgarde serisi, 16 farklı leke türü için etkili leke çıkarma teknolojisine ile de hayatı kolaylaştırıyor.

Avantgarde çamaşır makinelerinin myFavourite adlı özel hafıza özelliği; kullanıcıların favori program kombinasyonlarını kaydetmesini sağlıyor, iSelect TouchDisplay ekrana tek bir dokunuş ile favori yıkama programını başlatıyor. myTime özelliğiyle de yıkama programının süresi isteğe göre 20, 30, 40, 50 ya da 60 dakika olarak ayarlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:39
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