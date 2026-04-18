Şiddetsiz Toplum Derneği’nden okullardaki şiddetle ilgili öneri: Veliler, 20 Nisan Pazartesi günü, okullara öğrencilerle birlikte gitmeli

Şiddetsiz Toplum Derneği’nden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Ülkemizde, çocuk ve kadın başta olmak üzere insana, hayvana, çevreye ve doğaya yönelik insan şiddeti korkulacak, utanç duyulacak bir düzeye gelmiştir. Son olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralanmasına, Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin ölmesine neden olan silahlı şiddet saldırıları, kimsenin güvende olmadığının kanıtlarıdır. Üniversite, okul ve iş yerlerinde işlenen cinayetlerden ders alınmamış, buralara kesici veya ateşleyici silahlarla girilmesini önleyecek yöntemler göz göre göre alınmamıştır. Oysa, Türkiye, bu önlemleri alabilecek ve uygulayabilecek insan gücüne sahiptir.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir öğrencinin neden olduğu silahlı saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı; İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarını uyarmalı, iki Bakanlık Valiliklerle eşgüdüm içinde kollayıcı, koruyucu ve engelleyici önlemleri ivedilikle almalıydı. Çünkü, Siverek’teki silahlı saldırı, Kahramanmaraş’ta bir öğrencinin yaptığı katliamın kolay algılanabilecek bir işareti idi. Bu tür ölümcül şiddet olaylarını, Türkiye’de korku iklimi yaratmak ve bundan yararlanarak ülkeyi daha fazla kan ve gözyaşı içinde bırakmak isteyenlerin örgütlü ve hedefli girişimleri olarak algılamak gerektiği kanısındayız. Bu nedenle, Hükümetin alması gereken önlemler yanında, halkın şiddetsiz tepki yöntemlerini canlı tutmasına da gerek vardır”

“SORUNLAR, TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE ÇÖZÜLMELİDİR”

Şiddetsiz Toplum Derneği, şu önerileri sıraladı: “20 Nisan 2026 Pazartesi günü ve geçici olarak eğitime ara verilen okulların açılacağı gün, ülkenin tüm yerleşim birimlerinde, veliler, okullara öğrencilerle birlikte gitmeli, okul yönetici, öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanları, veli ve öğrencileri dış kapıda karşılamalı, okul çıkışı aynı şekilde uğurlamalıdır. Veliler, yine güvenlik birimleri ve eğitimcilerle iletişim içinde, giriş-çıkışları ve çevreyi kontrol etmeli, güvenli önlemler alınana dek, aralarında nöbet yöntemi geliştirmelidir.

TBMM’nde tüm partiler, siyasal ve görüş farklılıklarını ölçü almadan araştırma önergesi hazırlamalı, tüm boyutları ile şiddetin konuşulacağı ve araştırılacağı ortamları sağlanmalıdır. Bu konuda, meslek örgütleri ve alanda gönüllü olarak çalışan kuruluşlar sürece katılmalı, iller ve ülke düzeyinde kurultaylar düzenlenmelidir. Türkiye, ruhsatlı olanlar dahil silahsızlanmayı başarmalı, yasa dışı silah ve zararlı maddelerin üretimini, ticaretini ve kaçakçılığını önlemelidir. Yitirdiğimiz canlara yenilerini eklemeden, kollayıcı ve koruyucu önlemleri de alarak, demokrasi, eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik ve şiddetsiz iletişim alanlarındaki sorunlar, toplumsal dayanışma ile çözülmelidir”