  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mezarlığın içinden 5 milyon arı çıktı! İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı Katilin etekli resimleri çıktı! CHP’nin arzuladığı gençlik! Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı Karanlık odaklar dijital mecraları kullanıyor! Çare yerli sosyal medya "Putin'e güveniyor musunuz" diye soruldu... Rusların ezici çoğunluğu aynı cevabı verdi Toplumsal cinnetin eşiğinde gençlik! 'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!' Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuştu Krizden en az etkilenen ülkeyiz
Gündem Şiddetsiz Toplum Derneği’nden okullardaki şiddetle ilgili öneri: Veliler, 20 Nisan Pazartesi günü, okullara öğrencilerle birlikte gitmeli
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şiddetsiz Toplum Derneği, okullardaki şiddete karşı, velilerin, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü ilk, ortaokul ve liselerin açılışına öğrencilerle birlikte gitmelerini önerdi.

Şiddetsiz Toplum Derneği’nden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Ülkemizde, çocuk ve kadın başta olmak üzere insana, hayvana, çevreye ve doğaya yönelik insan şiddeti korkulacak, utanç duyulacak bir düzeye gelmiştir. Son olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralanmasına, Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin ölmesine neden olan silahlı şiddet saldırıları, kimsenin güvende olmadığının kanıtlarıdır. Üniversite, okul ve iş yerlerinde işlenen cinayetlerden ders alınmamış, buralara kesici veya ateşleyici silahlarla girilmesini önleyecek yöntemler göz göre göre alınmamıştır. Oysa, Türkiye, bu önlemleri alabilecek ve uygulayabilecek insan gücüne sahiptir.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir öğrencinin neden olduğu silahlı saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı; İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarını uyarmalı, iki Bakanlık Valiliklerle eşgüdüm içinde kollayıcı, koruyucu ve engelleyici önlemleri ivedilikle almalıydı. Çünkü, Siverek’teki silahlı saldırı, Kahramanmaraş’ta bir öğrencinin yaptığı katliamın kolay algılanabilecek bir işareti idi. Bu tür ölümcül şiddet olaylarını, Türkiye’de korku iklimi yaratmak ve bundan yararlanarak ülkeyi daha fazla kan ve gözyaşı içinde bırakmak isteyenlerin örgütlü ve hedefli girişimleri olarak algılamak gerektiği kanısındayız. Bu nedenle, Hükümetin alması gereken önlemler yanında, halkın şiddetsiz tepki yöntemlerini canlı tutmasına da gerek vardır”

“SORUNLAR, TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE ÇÖZÜLMELİDİR”

Şiddetsiz Toplum Derneği, şu önerileri sıraladı: “20 Nisan 2026 Pazartesi günü ve geçici olarak eğitime ara verilen okulların açılacağı gün, ülkenin tüm yerleşim birimlerinde, veliler, okullara öğrencilerle birlikte gitmeli, okul yönetici, öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanları, veli ve öğrencileri dış kapıda karşılamalı, okul çıkışı aynı şekilde uğurlamalıdır. Veliler, yine güvenlik birimleri ve eğitimcilerle iletişim içinde, giriş-çıkışları ve çevreyi kontrol etmeli, güvenli önlemler alınana dek, aralarında nöbet yöntemi geliştirmelidir.

TBMM’nde tüm partiler, siyasal ve görüş farklılıklarını ölçü almadan araştırma önergesi hazırlamalı, tüm boyutları ile şiddetin konuşulacağı ve araştırılacağı ortamları sağlanmalıdır. Bu konuda, meslek örgütleri ve alanda gönüllü olarak çalışan kuruluşlar sürece katılmalı, iller ve ülke düzeyinde kurultaylar düzenlenmelidir. Türkiye, ruhsatlı olanlar dahil silahsızlanmayı başarmalı, yasa dışı silah ve zararlı maddelerin üretimini, ticaretini ve kaçakçılığını önlemelidir. Yitirdiğimiz canlara yenilerini eklemeden, kollayıcı ve koruyucu önlemleri de alarak, demokrasi, eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik ve şiddetsiz iletişim alanlarındaki sorunlar, toplumsal dayanışma ile çözülmelidir”

Provokatörlerin oyunu bozuldu: Okul saldırıları üzerinden kaos planlayan 95 kişi gözaltında
Provokatörlerin oyunu bozuldu: Okul saldırıları üzerinden kaos planlayan 95 kişi gözaltında

Gündem

Provokatörlerin oyunu bozuldu: Okul saldırıları üzerinden kaos planlayan 95 kişi gözaltında

Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'
Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Gündem

Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!
Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!

Gündem

Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!

Okul saldırıları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba iddia: O dizilerin işi bitti!
Okul saldırıları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba iddia: O dizilerin işi bitti!

Dünya

Okul saldırıları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba iddia: O dizilerin işi bitti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'
Gündem

Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'

Karısı Sabetayist olan Solcu Ruşen Çakır'ın dostu, seküler sol çevrenin de Türkçülerin de solcuların da çok sevdiği Rıfat Bali, gerçek niye..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23