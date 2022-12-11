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Aktüel Şiddetli rüzgar, binanın çatısını parçaladı
Aktüel

Şiddetli rüzgar, binanın çatısını parçaladı

Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir binanın çatısı parçalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:58:00 -
Şiddetli rüzgar, binanın çatısını parçaladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir binanın çatısı parçalandı.

İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında hasara neden oldu.

Çatının bir kısmı kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın yanındaki otoparka uçarken bir kısmı asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda inceleme yaptı.

Çevreye savrulan çatı malzemeleri ekipler tarafından toplandı.

Otopark işletmecisi Oğuzhan Ayazoğlu, müşteriden ücret aldığı sırada otoparktaki boş alana çatıdan malzemelerin düştüğünü fakat parçaların araçlara isabet etmediğini söyledi.

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