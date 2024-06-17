Sıcaktan bunaldılar soluğu orada aldılar! Burası Afrika değil Türkiye

Muş'un Hasköy ilçesindeki manda çobanları, zamandan tasarruf etmek ve az yorulmak için büyükbaş sürülerinin peşinden bisiklet ile giderken, öğle sıcağından ise bunalan mandaları nehir ve göletlerde serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri ve göletlere getiriyor. Burada yaklaşık 3 saat sularda serinleyen mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülüyor.

Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan besicilerden Fesih Karadeniz, “Çobanlarımız sabah erken saatlerde mandaları meraya otlatmak için çıkarıyor. Öğle saatinde suya getiriyorlar. Mandalar suyu çok seviyor. Burada yaklaşık 3 saat suda kalıyorlar. Akşam olunca da eve götürüyor. Mandaların suda serinlemesi süt verimini artırıyor. Suda temizlendikleri için sağımları da kolay oluyor. Ancak bu sene Karasu Islah Projesinden dolayı suyumuz azaldığı için mandalar çok fazla suya giremiyor. Bizim tek istediğimiz, mandalarımızın suya girebilmesi için alanın açılmasını istiyoruz. Çünkü hayvanlarımız suya giremedikleri için gölet, kanal ve çamurlu sularında serinlemek zorunda kalıyor” dedi.