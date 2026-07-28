Sıcaklık 40 dereceyi aştı, hayat durdu! Diyarbakır cayır cayır yanıyor

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Diyarbakır’da, termometreler, 40 derecenin üzerini gördü. Tarihi mekanlar, kafeler ile cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte yaşayan bazı kişiler, gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti.

‘SICAKLARDAN DOLAYI HER YER SESSİZ’

Yasin Güngör (28), “Siirt’ten Diyarbakır’a tarihi yerleri görmeye geldim. Tarihi yerleri yoğun bekliyordum. Sıcaklardan dolayı tarihi yerler ve kafeler boş. Sosyal medyada gördüğümde her yer kalabalık ve tıklım tıklım. Şu an sıcaklardan dolayı her yer sessiz. Akşam buraların dolacağını düşünüyorum” dedi.

Esnaf Nedim Aba (40) ise “Sıcaklar bizi olumsuz etkiliyor. Geçen yıl Diyarbakır daha sıcaktı ve esnaf kepenk kaldırmıyordu. Bu yıl biraz daha iyi ama yine de sıcak. Sıcaklardan dolayı şehrimiz biraz boş kaldı. Tarihi mekanlar yine de gezilebilir” diye konuştu.