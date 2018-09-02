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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile akın etti

Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar aşırı sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak için plajlara akın ederek denizin keyfini çıkardı.

02 Eylül 2018 Pazar 18:21
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile akın etti

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına akın etti.

Vatandaşların, güneş şemsiyesi açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı'nda kumsal tamamen şemsiyelerle kaplandı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:21
  1. Zonguldak
  2. Karadeniz bölgesi
  3. Sıcak havalar
  4. Sıcaktan bunalan vatandaşlar
  5. plajlara akın etti

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