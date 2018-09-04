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Sıcak havadan bunalan kedi şadırvana koştu! Siz de kapınızın önüne bir tas su koyun

Hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaştığı Kastamonu'da bir kedi soluğu Nasrullah Camii önünde bulunan şadırvanda aldı.

04 Eylül 2018 Salı 11:15
Sıcak havadan bunalan kedi şadırvana koştu! Siz de kapınızın önüne bir tas su koyun

Ağustos ayının bitmesine rağmen hava sıcaklıkları yurdun farklı bölgelerinde kendini gösteriyor. Sıcak havalardan ise en çok etkilenenler ise hayvanlar. Kastamonu Nasrullah Camisi önünde bulunan şadırvanda bir kedinin su içmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşın cep telefonu ile aldığı görüntüde yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe çıkan kedi ağzını sudan ayırmıyor. Cep telefonu ile görüntü alan vatandaşı bile hissetmeyen kedi sudan ağzını bir saniye ayırmıyor. Su içtikten sonra rahatlayan kedi, çıktığı yerden atlayarak şadırvan yanından ayrılıyor.

SİZ DE KAPINIZIN ÖNÜNE BİR TAS SU KOYUN

Sosyal medyadan vatandaşlara çağrıda bulunan hayvanseverler, herkesten evinin önünde sokak hayvanları için bir tas su bulundurmaları isteniyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:15
  1. Kastamonu
  2. Sıcak havalar
  3. Sıcaklardan bunalan hayvanlar
  4. Susamış kedi
  5. cami şadırvanına koştu

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