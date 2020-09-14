  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sıcak bölgelerden Muş'a gelen göçerler yılın büyük bölümünü kıl çadırlarda geçiriyor
Aktüel

Sıcak bölgelerden Muş'a gelen göçerler yılın büyük bölümünü kıl çadırlarda geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:17:39 -
Sıcak bölgelerden Muş'a gelen göçerler yılın büyük bölümünü kıl çadırlarda geçiriyor

MUŞ (AA) - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'a gelerek hayvanlarını yaylalara çıkaran göçerler, yılın büyük bölümünü kıl çadırlarında geçiriyor.

İlkbaharda Diyarbakır'dan gelerek Şenyayla bölgesine çıkan göçerler, dedelerinden kalma kıl çadırlarda 6 ay konaklayarak, hayvanlarını besliyo, bakımını yapıyor.

Sosyal hayattan ve teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşam sürdüren göçerler, elde ettikleri süt ürünlerini satarak geçimleri sağlıyor.

Besici Yemlihan Koçağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ilkbaharda Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelerek Muş'taki yaylalarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Yaylada kıl çadırların altında barındıklarını anlatan Koçağa, "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Kaldığımız kıl çadırlar, ekonomik ve dayanıklı. Büyüklerimizden kalan yaklaşık 150 yılık kültürümüzdür. Her şeye karşı çok dayanıklı, uzun ömürlüdür. Ömrümüzü büyük bölümü bu çadırların altında hayvanlara bakarak geçiyor." diye konuştu.

Halise Koçağa ise kıl çadır örmeyi annesinden öğrendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Yaylalarda kıl çadırlar evimiz oluyor. Ömrümüzün büyük bölümü bu çadırların altında geçiyor. Kıl çadırı yapmak zor. Kalıplar halinde ördüğümüz için çok zaman alıyor. Daha sonra birleştiriyoruz. Kıl çadırı işi çok eskiden beri var. Yaklaşık 150 keçi kılından büyük büyük çadır yapılabiliyor. Ömrümün neredeyse tamamı koyunların peşinde, çadır ve meralarda geçti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı