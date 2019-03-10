Şiar Dergisi, CNR Fuarı’nda yerini aldı Türk Edebiyatı’na yeni bir soluk getiren Şiar Dergisi, 9-16 Mart tarihleri arasında devam edecek olan CNR Kitap Fuarı’nda yerini aldı.

Edebiyat ve fikir dünyamızın mümtaz kalemlerini ayın çatı altında buluşturan Şiar Dergisi, 6. Salon, M-15 numaralı stantta okuyucularıyla buluşuyor. Beş yıllık edebi yolculuğunun bütün sayılarının kolaylıkla temin edilebileceği stantta, Türk romanının dehlizlerine ışık tuttukları ‘Dosya: Roman ve…’ başlıklı 21. sayıları da yer alıyor. Kültürel söyleşinin ve edebi muhabbetin eksik olmadığı Şiar standı, okuyucunun ufkunu açacak birbirinden muazzam çalışmalarıyla dikkat çekiyor. ‘Nasibi Oldukça Çıkan Dergi’ mottosuyla yüzlerde tebessüm oluşturan ve 5 senedir kültür dünyamıza katkıda bulunan Şiar Dergisi, vatan sevgisini şiar edinmiş okuyucularıyla birlikte seyrüseferine devam ediyor….

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