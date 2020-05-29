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Spor

Sheffield United taraftarı Altay için sesini yükseltti

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Sheffield United radarına girdi. İngiliz basının yaptığı çalışmada taraftarın sıcak baktığı Bayındır için, Stilinin David De Gea'ya benzediği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:23:00 -
Sheffield United taraftarı Altay için sesini yükseltti

İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United, Manchester United'dan kiraladığı Dean Handerson'un yeni sezonda tekrar kiralanamaması ve takımda olmaması halinde bu pozisyon için Altay Bayındır'ı düşünüyor.

Taraftar Altay'ı istiyor

Altay Bayındır'ı tanıtan bir yazı hazırlayan İngiliz basını, Sheffield taraftarının genç kaleciye sıcak baktığını, stilinin de Real Madrid'in file bekçisi David De Gea'ya benzediğini vurguladı.

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