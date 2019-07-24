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Shane Larkin, Anadolu Efes’te kaldı

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon başında NBA’den transfer ettiği ABD’li basketbolcu Shane Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:00
Shane Larkin, Anadolu Efes’te kaldı

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon başında NBA’den transfer ettiği ABD’li basketbolcu Shane Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.


Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’in başarılı bir sezon geçirmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin takımda kaldı. Bu sene de iddialı olmak isteyen Efes, Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shane Larkin önümüzdeki sene Anadolu Efes’te" ifadeleri kullanıldı.


27 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague’de geride kalan sezonda Efes forması ile 35 maça çıktı ve 12.5 sayı, 3.1 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.


Larkin, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise 24 karşılaşmada 15.1 sayı, 4.5 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları ile takımını sırtladı. Yıldız oyuncu, final serisinde gösterdiği performansla da MVP (En değerli oyuncu) seçilmişti.


Shane Larkin, Efes ile 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyonluk yaşarken, Euroleague de final oynama başarısı gösterdi.


Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyan büyük ölçüde koruyan lacivert-beyazlılar, kadrosuna Alec Peters ve Tolga Geçim’i dahil etmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:00
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