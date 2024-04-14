SGK'dan bebekli annelere 325 euro destek! 0-36 aylık çocuğu olanlara müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) destekli bir projeyi hayata geçirerek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi olan 3 bin 500 sigortalı çalışan anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek sağlayacak.

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" adı altında yürütülen bu girişim, annelerin iş gücüne katılımını artırmayı ve çocuk bakımı nedeniyle kariyerlerinden uzaklaşma riskini azaltmayı hedefliyor.

AB'nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen proje, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını veya iş gücüne yeni katılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılarının teşviki de hedefleniyor. Bu sayede, hem annelerin iş yaşamı desteklenecek hem de çocuk bakıcılığı alanında kaliteli ve kayıtlı istihdam olanakları artırılacak.

Projeden yararlanacak olan 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 çocuk bakıcısı olmak üzere toplam 7 bin kadın, bu destekten faydalanacak.

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SGK, projeden yararlanma şartları ve başvuru süreci ile ilgili detayları ilerleyen günlerde açıklayacak. Çalışan anneler için büyük bir fırsat sunan bu projenin duyurusu ve başvuru bilgileri, SGK'nın resmi kanalları üzerinden yapılacak.