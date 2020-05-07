SGK’dan prim iadesi nasıl alınır? Birincisi, emeklilikle ilgili. Emekli olamayanlar primlerini iade alabilir ki, buna toptan ödeme deniyor. Malum, emeklilik için üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor; belirli bir yaşı tamamlamak, belirli bir süre SGK’ya prim ödemiş olmak ve belirli süre sigortalı çalışmak. Bu üç şartı yerine getiren emekli olabiliyor ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

SGK prim geri alma hesaplama nasıl yapılır?

SGK prim iadesi hesaplama işlemi vatandaşın hizmet cetvelinde bulunan ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden yapılıyor. SGK prim iadesi hesaplaması yapılırken bu kazanç toplamının %20'si baz alınıyor. SGK prim ödemesi için hesaplama şu şekilde yapılıyor;

Örneğin, 1000 prim günü olan bir vatandaşın 15.000 TL tutarında kazanç toplamı varsa, bu kişinin SGK prim iadesi hesaplaması 3000 TL üzerinden yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kişinin kazanç toplamının hangi yıla ait olduğudur. 2010 yılına ait bir kazanç toplamı mevcutsa ve hak sahibi 2018 yılında primlerini geri almak istiyorsa; 2010 ve 2018 arasındaki yıllara ait TÜFE (enflasyon) oranlarının tamamı, büyüme oranlarının da %30'u bileşik faiz hesabıyla çarpılarak SGK prim iadesi hesaplaması yapılır.