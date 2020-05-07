  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

SGK prim geri alma hesaplama

Yaş şartını yerine getirseniz bile ödediğiniz primler emekli olmaya imkân tanımıyorsa prim iadesi talep edilebilir, SGK’dan toplu ödeme alabilirsiniz. SGK’dan prim iadesi almak için belli şartların oluşması gerekiyor. Peki şartları yerine getiren SGK prim geri alma hesaplamasını nasıl yapacak? İşte SGK prim geri alma hesaplama yöntemi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:24:00 -
SGK prim geri alma hesaplama

SGK’dan prim iadesi nasıl alınır? Birincisi, emeklilikle ilgili. Emekli olamayanlar primlerini iade alabilir ki, buna toptan ödeme deniyor. Malum, emeklilik için üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor; belirli bir yaşı tamamlamak, belirli bir süre SGK’ya prim ödemiş olmak ve belirli süre sigortalı çalışmak. Bu üç şartı yerine getiren emekli olabiliyor ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

SGK prim geri alma hesaplama nasıl yapılır?

SGK prim iadesi hesaplama işlemi vatandaşın hizmet cetvelinde bulunan ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden yapılıyor. SGK prim iadesi hesaplaması yapılırken bu kazanç toplamının %20'si baz alınıyor. SGK prim ödemesi için hesaplama şu şekilde yapılıyor;

Örneğin, 1000 prim günü olan bir vatandaşın 15.000 TL tutarında kazanç toplamı varsa, bu kişinin SGK prim iadesi hesaplaması 3000 TL üzerinden yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kişinin kazanç toplamının hangi yıla ait olduğudur. 2010 yılına ait bir kazanç toplamı mevcutsa ve hak sahibi 2018 yılında primlerini geri almak istiyorsa; 2010 ve 2018 arasındaki yıllara ait TÜFE (enflasyon) oranlarının tamamı, büyüme oranlarının da %30'u bileşik faiz hesabıyla çarpılarak SGK prim iadesi hesaplaması yapılır.

GSS Genel Sağlık Sigortası geçmiş dönem borç sorgulama nasıl yapılır?
GSS Genel Sağlık Sigortası geçmiş dönem borç sorgulama nasıl yapılır?

Ekonomi

GSS Genel Sağlık Sigortası geçmiş dönem borç sorgulama nasıl yapılır?

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? SSK işçi emeklisi Bağkur emeklisi zammı ne kadar?
Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? SSK işçi emeklisi Bağkur emeklisi zammı ne kadar?

Ekonomi

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? SSK işçi emeklisi Bağkur emeklisi zammı ne kadar?

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ekonomi

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?
Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?

Ekonomi

Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı