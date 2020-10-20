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Ekonomi SGK prim borcu sorgulama! SGK prim borcu nasıl ödenir?
Ekonomi

SGK prim borcu sorgulama! SGK prim borcu nasıl ödenir?

SGK prim borçlarına yönelik son dakika düzenlemesi geliyor. AK Parti torba yasa ile vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışma yürütüyor. Peki sigorta yapılandırması nasıl yapılır? SGK prim borç sorgulama nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:39:00 - 2020-10-20 13:40:01
SGK prim borcu sorgulama! SGK prim borcu nasıl ödenir?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma. Yürüttüklerini söyledi. Vergi borcu yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede KDV, emlak vergisi, gelir vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, SGK,  Bağkur prim borçları,  askerlik para cezaları, trafik cezaları, su borçları, KYK borçları ile isteğe bağlı sigorta prim borçlarına yönelik gecikmiş cezalar yer alacağı öğrenildi.

SGK emeklilik sorgulama nasıl yapılır? Sigorta prim sorgulamak için ilk yapılması gereken e devlet sorgulama sistemine giriş yapmaktır. e-Devlet sistemindeki hizmetlerden bir tanesi de SGK hizmet dökümü sorgulamaktır.

SGK yani 4A, Bağkur yani 4B ve 4C yani Emekli Sandığı sigorta koluna tabi olan çalışanlar, e-Devlet giriş yapılarak sigorta türüne göre sigorta sorgulaması yapabilmekte. SGK, e-Devlet üzerinden SGK prim borcu sorgulamasının yanında SGK primi olduğu da öğrenilmekte. e-Devlet girişi yapilmek için e devlet giriş şifresi lazım gelmektedir. E devlet’e giriş yaptıktan sonra aramalar kısmından SGK prim sorgulama denilerek hizmet dökümüne ulaşmak mümkündür. Yine bu bölümden sigorta hizmet dökümünüzde toplam prim sayısını, elde edilen kazancı ve sigortaya ödenen SGK bedelini ile aylık prim gün sayısını ve tüm yıllara ait prim ödemelerinin tüm detaylarını görme imkanına sahip olursunuz. SGK prim borcu sorgulamak için tıklayınız.

SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

SGK hizmet dökümünün yanında çalışanların SGK prim borcunun bulunup bulunmadığını yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilmekte. E devlet üzerinden “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” seçeneği tıklanılarak kişinin üzerine herhangi bir SGK prim borcu olup olmadığını öğrenebilmekte. SGK prim borcu sorgulamak için tıklayın.

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