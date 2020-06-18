SGK işçi emeklisi ne kadar zam alacak?

SGK İşçi emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.