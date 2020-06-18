SGK işçi emeklisi ne kadar zam alacak?
Emekli zam haberleri milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Memurlar başta olmak üzere memur emeklileri, Bağ-Kur ve SGK işçi emeklileri temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte SGK emeklileri başka olmak üzere emekliler maaşlarına yapılacak temmuz zammının ne olacağını araştırıyor. Peki SGK işçi emeklisi ne kadar zam alacak?
SGK İşçi emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.