İşverenlerin ve çeşitli kurumların talep ettiği "SGK borcu yoktur" yazısını almak artık eskisi kadar zor bir işlem değil. "SGK borcu yoktur" yazısı online olarak alınabilir hale geldi. Peki, SGK borcu yoktur yazısı nereden alınır, ne işe yarar?

İşverenlerin talep ettiği "SGK borcu yoktur" yazısı bazı bankacılık işlemlerinde ve ihalelerde istenebiliyor. Geçmiş dönemlerde Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerinden alınabilen "SGK borcu yoktur" yazısına ulaşmak artık çok daha kolay. Peki, SGK borcu yoktur yazısı nereden alınır, ne işe yarar?

SGK borcu yoktur yazısı nereden alınır?

Geçmiş yıllarda "SGK borcu yoktur" yazısı doğrudan SGK Müdürlüğü'ne gidilip alınabiliyordu. Ancak online işlemlere olan ilginin artması sayesinde, kişilerin saatlerce bir evrak için uğraşmaması adına söz konusu bu işlem de online özelliğine geçti. İşverenler, SGK web sitesinden yönlendirme yolu ile girecekleri E-SGK sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu yazıyı almak için e devlet üzerinden işlem yapılamıyor. "uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap" sitesine giriş yaparak "SGK borcu yoktur" yazısını alabilirsiniz.

SGK borcu yoktur yazısı ne işe yarar?

“SGK borcu yazısı yoktur” yazısı yalnızca işverenler tarafından değil çeşitli bankacılık işlerinde ve ihaleler sırasında gerekli olabilir. İşte, “SGK borcu yoktur” yazısının gerektiği durumlar:

Hibe ve teşvik programlarında,

Banka kredi başvurularında,

4734 sayılı Kanuna tabii devlet ihalelerinde,

4734 sayılı Kanuna tabii devlet ihalelerinden alınan ihalelerin yapımı sırasında yapılan hakediş ödemelerinde.