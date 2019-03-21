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Sezon sonu sürprizi! Beşiktaş harekete geçti

Beşiktaş gelecek sezon için kadro yapılanmasını şekillendiriyor. Siyah beyazlı yönetim, Alman ekibi Dortmund'da forma şansı bulamayan Ömer Toprak için harekete geçti.

21 Mart 2019 Perşembe 10:14
Sezon sonu sürprizi! Beşiktaş harekete geçti

Siyah beyazlı yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vida'nın sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılması, Mirin'in de bugüne kadar bekleneni verememesi, ayrıca yabancı kuralının da değişebileceğini göz önünde bulunduran yönetim; stoper mevkii için rotasını yerli bir isme yöneltti.

Akşam'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın hem sezon başı hem de devre arasında getirmek istediği Ömer Toprak'ı listeye dahil etti. 29 yaşındaki Ömer Toprak, Dortmund'dan ayrılmak istememiş ve gelen teklifleri geri çevirmişti.

Dortmund'da forma şansı bulamıyor

Ancak Bundesliga'da son 5 haftada sadece 1 dakika forma giymek Ömer'in tüm umutlarını kırdı. Çünkü milli oyuncu son 9 haftada sadece 2 maçta 9 dakika oynayabildi.

Beşiktaş yönetimi Ömer konusunda Dortmund'la temas kurmuş durumda. Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın aksine öncelikle kulübünü ikna etmek istiyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:14
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