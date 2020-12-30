Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Kara para aklandığı öne sürülen SBK Holding'e yapılan operasyonun ardından 10 kişi gözaltına alındı. 4 farklı ilde 19 kişiye operasyon düzenlenirken SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında da arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu ve yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuştu.

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin üzerine Lüksemburg'ta bir şirket kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine 19 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin, SBK Holdinge bağlı şirketlerden birinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Lüksemburg'da 2018'de 11 milyon 500 avro sermayeyle Ivory Sarl adıyla kurulan şirketinin de sahibi olduğu tespit edildi.

Yine Korkmaz'ın, 2009'da Bebek'te aldığı villayı da Ziyaddin B.'nin üzerine yaptığı, buranın da 2006'da satıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyon sırasında gözaltına alınan Ziyaddin B.'nin yakalandığı ana ilişkin kamera görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Polis ekiplerince evde arama yapılırken, operasyon sırasında yakılmak üzere şömineye atılan bir cep telefonu bulundu. Kurtarılan cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

8 şüpheli yurt dışında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz, 1977 tarihinde Kars'ın Digor ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında İstanbul'a gelerek ticarete erken yaşta atılan Sezgin Baran Korkmaz, yaptığı girişimler sayesinde kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Farklı sektörlerden yatırım yaptığı şirketleri, 2013 yılında kurduğu SBK Holding çatısı altında birleştirmeye başladı. Finansal faaliyetlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettirmektedir. Sezgin Baran Korkmaz Relief International, EastWest Institue, TAİK ve DEİK gibi uluslararası organizasyonlarda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

2007 yılında Gökçen Korkmaz ile evlenen Korkmaz, 3 çocuk babasıdır.