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Sezaryenle doğum skandallarından sonra "jakuzide doğum"

Sezaryenle doğumun zararları ve bazı skandal olayların yaşanmasının ardından devlet normal doğuma teşvik için, devlet hastanelerinde "jakuzide doğum" hizmetine başladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:34
Sezaryenle doğum skandallarından sonra "jakuzide doğum"

Türkiye genelinde 9 ildeki 11 devlet hastanesinde normal doğumu teşvik etmesi için suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Otel konforundaki Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de o pilot hastanelerden biri... Mayıs ayından bu yana 11 kadın Samsun'da suda doğum yaptı. Beş yıldızlı hastane konforunda hizmet veren hastanede çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Jakuzi içinde suda doğum yaparak ikinci bebeğini dünyaya getiren Büşra Ertunç (26) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Sancılarım artmaya başlayınca, beni jakuziye aldılar. Sancılarım azalmaya başladı. Daha sonra çok kolay bir doğum gerçekleşti. Tabii ki bunun için 4 hafta boyunca gebelik ve bebek gelişimi eğitimi aldık. Magazin programlarında sanatçıların ve ünlülerin suda doğum yaptığı haberlerini izlerken, şimdi devletimiz çok şükür bize bu imkânı ücretsiz sağladı."

ENFEKSİYON RİSKİ YOK

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman. Dr. Eda Türe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın suda doğumu teşvik etmek için çalıştığına dikkat çekti. Türe, "Suda doğumla ilgili 'enfeksiyon bulaşır' gibi bazı yanlış algı yapılıyor. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Doğum öncesi ve doğum sonrası jakuziden kültür alınıyor ve enfeksiyon olmadığı tespit edildikten sonra doğum gerçekleşiyor" dedi.

İzmir ve Manisa'da 2'şer, İstanbul, Ankara, Samsun, Isparta, Bursa, Mersin, Aydın'da birer hastanede bu hizmet veriliyor. 

SEZARYEN SIRASINDA GAZLI BEZ UNUTTULAR

Sibel Kol isimli kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra uzun süre karın ağrısı yaşadı. Ağrılarından şikayetçi olan kadın hastaneye gitti. Kol'un ağrısını araştıran doktorlar, ağrı yaşayan kadın ve ailesi yapılan tetkiklerin ardından şok oldu. Sibel Kol'un 3 yıl önce, yani sezaryenle doğum sırasında, karnında gazlı bez unutulduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:34
  1. Samsun
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Isparta
  7. Bursa
  8. Aydın
  9. Ankara
  10. Ağrı
  11. sezaryen doğum
  12. normal doğum
  13. jakuzide doğum

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