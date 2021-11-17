Sezai Karakoç dualarla uğurlandı
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Dün hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü. Sezai Karakoç duarlarla son yolculuğuna uğurlandı.