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12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı Türk İHA'sı BAE'yi şoka soktu: Keklik gibi avlandılar Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi Son seçim anketinin sonucu açıklandı: Özgür Özel'in yeni partisi ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmıştı! Haluk Levent'ten AHBAP kararı Hakan Fidan F-35'lerle ilgili herkesin gözden kaçırdığı detayı ilk kez açıkladı Ankara'da geceyi alevler aydınlattı
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'in son hali paylaşıldı.

#1
Foto - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Geçirdiği ameliyatın ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedaviye başlayan İbrahim Tatlıses'in yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

#2
Foto - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastane bahçesinde çekilen fotoğrafta, Tatlıses'in oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.

#3
Foto - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Planlı bir rehabilitasyon süreci geçiren Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

#4
Foto - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Tedavisi boyunca bakanlar ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan İbrahim Tatlıses'in ne zaman taburcu olacağı merak konusu oldu.

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