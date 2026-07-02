Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bahçesinde çekildi! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'in son hali paylaşıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'in son hali paylaşıldı.
Geçirdiği ameliyatın ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedaviye başlayan İbrahim Tatlıses'in yeni bir fotoğraf paylaşıldı.
Hastane bahçesinde çekilen fotoğrafta, Tatlıses'in oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.
Planlı bir rehabilitasyon süreci geçiren Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Tedavisi boyunca bakanlar ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan İbrahim Tatlıses'in ne zaman taburcu olacağı merak konusu oldu.
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