Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasına sert tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasına sert tepki gösterdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlara ilişkin aldığı karara sert sözlerle tepki gösterdi.
Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasının ülke açısından ağır sonuçlar doğuracağını savundu.
Medvedev, Finlandiya parlamentosunun kararını değerlendirirken doğrudan tehdit içeren ifadeler kullandı.
Rus yetkili, “Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya’nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız” dedi.
Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran’da aldığı kararla nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.
Bu adım, Rusya tarafından bölgedeki güvenlik dengelerini değiştiren bir karar olarak değerlendirildi.
Medvedev’in açıklaması, Moskova’nın Finlandiya’nın güvenlik politikalarındaki değişime sert tepki verdiğini gösterdi.
Rusya, Finlandiya’nın nükleer silahlara ilişkin yasağı kaldırmasını kendi güvenliğine yönelik yeni bir tehdit olarak yorumluyor.
Finlandiya’nın kararı ve Moskova’dan gelen nükleer hedef açıklaması, Kuzey Avrupa’daki güvenlik gerilimini yeniden gündeme taşıdı.
Rusya’nın bu çıkışı, bölgedeki askeri dengeler ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.
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