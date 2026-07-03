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Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

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Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasına sert tepki gösterdi.

#1
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlara ilişkin aldığı karara sert sözlerle tepki gösterdi.

#2
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasının ülke açısından ağır sonuçlar doğuracağını savundu.

#3
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Medvedev, Finlandiya parlamentosunun kararını değerlendirirken doğrudan tehdit içeren ifadeler kullandı.

#4
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Rus yetkili, “Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya’nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız” dedi.

#5
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran’da aldığı kararla nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.

#6
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Bu adım, Rusya tarafından bölgedeki güvenlik dengelerini değiştiren bir karar olarak değerlendirildi.

#7
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Medvedev’in açıklaması, Moskova’nın Finlandiya’nın güvenlik politikalarındaki değişime sert tepki verdiğini gösterdi.

#8
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Rusya, Finlandiya’nın nükleer silahlara ilişkin yasağı kaldırmasını kendi güvenliğine yönelik yeni bir tehdit olarak yorumluyor.

#9
Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Finlandiya’nın kararı ve Moskova’dan gelen nükleer hedef açıklaması, Kuzey Avrupa’daki güvenlik gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Rusya bir ülkeyi daha nükleer hedef listesine ekledi

Rusya’nın bu çıkışı, bölgedeki askeri dengeler ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.

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