  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi Son seçim anketinin sonucu açıklandı: Özgür Özel'in yeni partisi ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmıştı! Haluk Levent'ten AHBAP kararı Hakan Fidan F-35'lerle ilgili herkesin gözden kaçırdığı detayı ilk kez açıkladı Ankara'da geceyi alevler aydınlattı Dört bir yanı uçurum ama dünyanın en huzurlu yeri! 100 yıldır tek bir cinayet bile işlenmedi! Rusya'dan şok eden açıklama: Türkiye'nin radar uçakları orada uçuyor, ama bu işe karışmayacaklar Savaş baronları yine devrede! AB Rusya'yı yeni yaptırımlarla kuşatmak istiyor!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik bürokrasisinde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren kritik kanun teklifini kabul etti.

#1
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Devletin güvenliğini en üst düzeye çıkaran, terör örgütleriyle iltisaklı unsurların kamuya sızmasının önüne geçen ve askeri disiplini pekiştiren kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı.

#2
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa naspedilenler yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler ile tabi olduğu mevzuat uyarınca istifa edenler, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim gördüğü sürenin, yükümlülük süresine oranının, kalan yükümlülük süresi ile çarpımı sonucunda elde edilen süre boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecekler. Sürelere yönelik tüm hesaplamalar gün hesabı üzerinden yapılacak.

#3
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Harcırah Kanunu'ndaki değişiklikle, "Askeri birliklerde harekatta harcırah" hükmü kapsamında gündelik ödenenlerden denizaltı gemilerinde yurt içi limanlarda gemide konaklama imkanı sağlanamayan personel dışındakilere "yurt içinde verilecek gündeliklere" ilişkin düzenleme uyarınca ayrıca konaklama gideri ödenmeyecek.

#4
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de askeri bina olduğu için askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak.

#5
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubayların muvazzaf olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamayacaklarına ilişkin açık hüküm bulunurken subaylara ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle değişiklik yapılıyor. Buna göre, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar Kanun'da yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacaklar.

#6
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlılarının bünyesinde yer alan eğitim ve öğretim kurumlarında idarece belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve nitelikleri idare tarafından belirlenen konu ve alanlarda gerekli şartları sahip kişilerin ilgili mevzuatında yer alan şartlar dahilinde 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla ders vermeleri karşılığında ödenen ek ders ücreti 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar uzatıldı.

#7
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Teklifle, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili, ilişkili ve bünyesindeki kuruluşlarda görevli personel ve bunların adayları ile Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrenci ve bunların adayları hakkında, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatlarında görevli personel ve bunların adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve bunlara bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrenciler ile bunların adayları hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli hakkında, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak, bu örgütlerle iltisaklı olmak gerekçeleriyle kamu görevine alınmayan veya kamu görevinden veya meslekten ayrılan veya çıkarılan yahut sözleşmesi feshedilenlerle ilgili idari davalar ve 375 Sayılı KHK'nin terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlere yönelik hükmü uyarınca tesis edilen idari işlemlere yönelik açılan idari davalar ile ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin idarece olumsuz değerlendirilmesi sonucu söz konusu idari işleme yönelik açılan davalarda verilen ve göreve iade sonucunu doğuran mahkeme kararları uyarınca tesis edilecek işlemler, nihai kararların kesinleşmesinden sonra yerine getirilecek.

#8
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Teklifle, Kamulaştırma Kanunu'na geçici madde eklenecek. Buna göre, 8 Ekim 1956 tarihine kadar kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının amacına uygun olarak fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak.

#9
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Taşınmazda kamu hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesis veya yapının inşa edilmiş olması, bu düzenlemenin uygulanması bakımından fiilen tahsis kabul edilecek. Tapuda kayıtlı olanların kayıt sahipleri veya mirasçıları, tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların zilyetleri ya da mirasçıları tahsis tarihi itibarıyla zilyetlikle iktisap şartlarının gerçekleşmiş ve fiili tahsis tarihinden itibaren 10 yıl geçmemiş olması koşuluyla, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun'un belirlediği süre içinde sadece taşınmazın fiili tahsis tarihindeki rayiç bedelini isteyebilecek. Bu düzenleme kapsamındaki taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihine kadar açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan bedel davalarında bu düzenlemenin hükümleri uygulanacak.

#10
Foto - TBMM'de tarihi oylama! Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihinden sonra bu taşınmazlara bağlı olarak bedel dahil ileri sürülen talepler kabul edilmeyecek. Bu hüküm, 12 Ocak 1963 tarihinden sonra açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan davalar hakkında da uygulanacak. Bu hüküm kapsamında açılan ve görülmekte olan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri maktu olarak belirlenecek. Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar, tapuda kayıtlı ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılacak dava ile ilgili idare adına tescil edilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlar, tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise ilgili idare adına kayıt tesis olunacak. Bu işlemler harca tabi olmayacak. Görüşmelerin ardından Genel Kurulda teklifin ilk 8 maddesi kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'dan Hizbullah açıklaması
Dünya

Lübnan'dan Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı açıklamada "Hizbullah ile çatışma istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu
Dünya

7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Swat bölgesinde turistleri taşıyan tekne, Saifullah Gölü’nde alabora oldu. Yaşanan acı olayda 7 ..
Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki
Gündem

Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki

Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu programının yorumcusu gazeteci-yazar Kenan Alpay, İslam’a ve Kur'an'a hakaretler yağdıran sözde komedyen De..
İstifa oyununun altından turnike vurgunu çıktı! Eski müdür Ali Osman Köse şovuyla soruşturmaları örtbas etmeye çalışmış!
Gündem

İstifa oyununun altından turnike vurgunu çıktı! Eski müdür Ali Osman Köse şovuyla soruşturmaları örtbas etmeye çalışmış!

Sincan Anadolu Lisesi'ndeki görevinden istifa ettikten 10 gün sonra, 29 Haziran’da sosyal medyada sinsi bir mağduriyet videosu paylaşarak gü..
Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!
Siyaset

Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ayrılıklarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Çok sayıda vekilin ve belediye başkanlarının CHP'de ka..
İşte Venezuela'daki kahraman Türk!
Dünya

İşte Venezuela'daki kahraman Türk!

Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, peş peşe meydana gelen depremlerin ardından 38 kişiyi enkazdan kurtardı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23