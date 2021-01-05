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Aktüel Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı
Aktüel

Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 01:09:25 -
Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

HARTUM (AA) - Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Seyşeller Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yılbaşından beri tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

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