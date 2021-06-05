Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik 1998 yılında deniz seyrüsefer anlaşmasına varılmıştı. Ancak Cezayir yönetimi tarafından onaylanmayan anlaşma yürürlüğe girememişti.

Deniz seyrüsefer anlaşmasından 23 yıl sonraCezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik hazırlanan söz konusu anlaşmayı onayladı. Bu gelişmelerin üzerine Seyrüsefer kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?

Arapça kökenli olan seyrüsefer kelimesi, dilimizde de oldukça kullanılan kelimeler arasındadır. TDK'ye göre seyrüsefer kelimesinin anlamı şu şekilde;

- Trafik

Seyrüsefer kelimesi nasıl kullanılır?

Seyrüsefer kelimesinin cümle içerisinde doğru kullanımı şu şekilde;

- Seyrüsefer iki saat durdu.