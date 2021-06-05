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Aktüel Seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?

23 yıldır onaylanmayı bekleyen deniz seyrüsefer anlaşması 23 yılın sonunda onaylandı. Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik 1998 yılında varılan deniz seyrüsefer anlaşması 23 yıl sonra onaylandı. Bu gelişmelerin üzerine birçok kişi, seyrüsefer kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:36:00 -
Seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?

Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik 1998 yılında deniz seyrüsefer anlaşmasına varılmıştı. Ancak Cezayir yönetimi tarafından onaylanmayan anlaşma yürürlüğe girememişti.

Deniz seyrüsefer anlaşmasından 23 yıl sonraCezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik hazırlanan söz konusu anlaşmayı onayladı. Bu gelişmelerin üzerine Seyrüsefer kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Seyrüsefer nedir, ne anlama gelir?

Arapça kökenli olan seyrüsefer kelimesi, dilimizde de oldukça kullanılan kelimeler arasındadır. TDK'ye göre seyrüsefer kelimesinin anlamı şu şekilde;

- Trafik

Seyrüsefer kelimesi nasıl kullanılır?

Seyrüsefer kelimesinin cümle içerisinde doğru kullanımı şu şekilde;

- Seyrüsefer iki saat durdu.

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